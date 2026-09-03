Inseguridad: salieron a caminar, les desvalijaron la casa en 12 minutos y se fueron en su auto

La pareja salió a caminar y un encapuchado forzó la puerta de ingreso a la vivienda. Estaba todo calculado.

Una pareja vivió una situación de inseguridad en su vivienda ubicada en Plottier , cuando un encapuchado rompió la puerta de ingreso, se robó varios electrodomésticos, las llaves de un vehículo y un Fiat Argo color blanco. Toda la secuencia quedó captada por una cámara de seguridad del inmueble, que refleja la llegada de un auto Renault Clio a la vivienda y el ingreso de un individuo que posteriormente escapó a bordo del Fiat Argo.

El ilícito se registró el pasado lunes 31 de agosto , alrededor de las 21:30 , en una vivienda ubicada sobre la calle Víctor Quintana del loteo Pepe Mujica , de la zona de chacras de la localidad. El matrimonio decidió salir a caminar por el barrio y pocos minutos después llegó un hombre encapuchado a bordo de un Renault Clio azul. La secuencia del robo se registró en tan solo 12 minutos.

El comisario Rubén Pinchulef en declaraciones a LM Neuquén , explicó: “El matrimonio salió a caminar y a los pocos minutos llegó un vehículo Clio azul, del mismo se baja un masculino encapuchado, golpea las manos, aprovecha que no hay nadie y se mete rompiendo la puerta de ingreso”.

El sospechoso pateó con violencia la puerta de ingreso y logró entrar a la vivienda. El hombre se robó dos teléfonos celulares, dos notebooks y un televisor. El sospechoso encontró las llaves de un vehículo estacionado en el lugar y también accedió a las llaves de un Fiat Argo que estaba ubicado en el patio delantero.

Si bien la vivienda contaba con alarma, no se activó el sistema de seguridad cuando fue forzada la puerta. Las imágenes del ingreso del delincuente reflejan a un hombre encapuchado que desciende del vehículo azul e ingresa al inmueble.

“El sospechoso ingresó a la vivienda, este rompe una puerta y sustraen dos teléfonos celulares, dos notebooks, una televisión, las llaves de un vehículo y el Fiat Argo en el que emprende la fuga”, indicó Pinchulef.

El sospechoso sustrajo electrodomésticos, las llaves de un auto y se robó el Fiat Argo

Los investigadores sospechan que hay al menos otra persona involucrada en el ilícito, ya que los registros fílmicos muestran a otro individuo permaneció en el interior del Renault Clio y habría oficiado de “campana” para cometer el robo.

“En el video se ve la llegada del Clio y al parecer debe haber andado con otro más, porque después de llevarse los electrodomésticos, el hombre que ingresó a la vivienda se fue en el Fiat Argo y el Clio se fue del lugar”, agregó el comisario.

La investigación quedó a cargo de los agentes de la Comisaría Séptima.

El Clio azul apareció abandonado en el Parque Industrial

El Clio azul utilizado para llegar hasta la vivienda fue abandonado en el Parque Industrial el martes 1 de septiembre, es decir, al día siguiente del ilícito. El vehículo quedó bajo investigación de la Dirección de Delitos contra la Propiedad, para intentar establecer su origen y determinar si había sido robado previamente.

“Probablemente estén utilizando el Fiat Argo para cometer otros robos, ya que abandonaron el Clio. Situaciones de inseguridad habían pasado en las inmediaciones pero no en este loteo específicamente. Buscan la zona de chacras porque hay mucha gente construyendo y hay otros barrios más organizados, entonces apuntan a estos loteos en desarrollo”, indicó Pinchulef.

La investigación quedó a cargo del personal de la Comisaría Séptima, junto con efectivos de la Dirección de Delitos contra la Propiedad. Los sospechosos todavía no fueron identificados y avanzan las tareas para localizar el Fiat Argo robado.