Impactante operativo en un desarmadero clandestino de autos: lo descubrieron tras el robo de una camioneta en una cochera

El lugar fue hallado en Balsa Las Perlas, en un trabajo conjunto entre la Policía de Río Negro y Neuquén. Encontraron la camioneta robada, el esqueleto de otra y el motor de otro auto.

Durante el operativo policial se recuperaron dos vehículos denunciados como robados y el motor de otro.

Una denuncia por el robo de una camioneta inició una investigación policial que derivó en un operativo en un desarmadero de autos ubicado en Balsa Las Perlas que terminó con resultados positivos. Se trata de una camioneta Mercedes Benz utilizada para realizar repartos de paquetes que fue robada de una cochera y recuperada del predio.

Los agentes de la Policía de Neuquén en conjunto con los efectivos de Río Negro recuperaron una Nissan Pathfinder, que tenía un pedido de secuestro y estaba completamente desmantelada. Además, se encontró el motor de un vehículo robado en la provincia de Río Negro.

La investigación comenzó a partir de una denuncia realizada por la propietaria de la camioneta Mercedes Benz. El vehículo era utilizado como camioneta de repartos de productos de Mercado Libre y quedó guardado en una cochera, a raíz de un problema de salud que atravesó la propietaria. La mujer estuvo varios meses internada y cuando regresó a la cochera descubrió que la camioneta no estaba.

Se encontraron varias partes del vehículo robado.

El Comisario Damián Novero en declaraciones a LM Neuquén explicó: “La mujer hace la denuncia por robo de la camioneta y ahí se inician las tareas de búsqueda del vehículo. Se logró detectar a la camioneta en un desarmadero clandestino que no contaba con ningún tipo de documentación en Balsa Las Perlas”.

A partir de la investigación, los efectivos lograron detectar que la camioneta Mercedes Benz estaba en un desarmadero clandestino ubicado en las afueras de Balsa Las Perlas, en la provincia de Río Negro. El lugar está alejado del ejido urbano, ubicado sobre una calle sin salida y en cercanías de la meseta, allí identificaron al rodado entre los múltiples vehículos del predio.

Durante el operativo policial se recuperaron dos vehículos denunciados como robados y el motor de otro.

Fiscalía de Neuquén solicitó una orden de secuestro en el predio rionegrino

Una vez que fue localizada la camioneta, desde la Fiscalía de Neuquén se solicitó una orden de secuestro. Como el procedimiento debía realizarse en jurisdicción rionegrina, el pedido fue tramitado mediante un exhorto judicial para que un juez autorice el procedimiento.

Los agentes de la Subcomisaría N°82 de Río Negro en conjunto con los efectivos de la Policía del Neuquén llevaron adelante el procedimiento que inició a las 10 y finalizó a las 17. “Acudieron los efectivos de la Comisaría 82 de Río Negro, se constituyen en Balsa Las Perlas y desde la policía de Neuquén en calidad de veedores o acompañando la diligencia” indicó Novero.

La camioneta ya estaba parcialmente desmantelada.

Durante el recorrido, los agentes ubicaron la camioneta Mercedes Benz robada de la cochera, que presentaba algunos faltantes de sus partes. A raíz de los elementos retirados, los agentes iniciaron una revisión de todo el predio y lograron identificar a dos vehículos más con pedido de secuestro.

Los agentes encontraron dos vehículos robados y el motor de un Bora

Los agentes encontraron una Nissan Pathfinder con pedido de secuestro por un robo ocurrido en Neuquén. El vehículo estaba completamente desmantelado, ya habían separado el motor, las puertas y otras partes que se encontraban distribuidas en distintos sectores del lugar.

“En la búsqueda de algunas partes que le faltaban, se recorre todo el predio y se logra ubicar también una camioneta Nissan Pathfinder, que tenía pedido de secuestro por robo acá en Neuquén. Esta camioneta estaba toda desmantelada, o sea, la habían cortado completa” indicó el comisario.

El motor estaba dentro de un galpón al fondo del predio.

En otro sector del predio también fue localizado el motor completo de un Volkswagen Bora, que había sido denunciado como robado en la provincia de Río Negro. El motor fue encontrado dentro de un galpón ubicado en el fondo del terreno, mientras que los vehículos estaban en el exterior y a la intemperie.

Finalmente, los elementos recuperados serán ser restituidos a los propietarios, quienes deberán coordinar la entrega de los elementos con la compañía de seguros de sus vehículos.