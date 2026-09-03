Cambia la estructura de la Policía de Neuquén: suman nuevos cargos jerárquicos

Suboficiales podrán continuar la carrera policial. El acto encabezado por el ministro de seguridad Matías Nicolini contó con la presencia de Julieta Corroza.

La Policía del Neuquén incorporó las nuevas jerarquías de Suboficial Mayor de Segunda y Primera a partir de la entrada en vigencia una de las modificaciones previstas por la Ley 3516. La medida reconoce la trayectoria, experiencia y compromiso del personal policial y amplía las posibilidades de desarrollo dentro de la carrera.

La Policía del Neuquén realizó el Acto de Imposición de promoción, una ceremonia que representa un hecho histórico para la institución al poner en vigencia una de las nuevas jerarquías contempladas en la Ley Orgánica y de Personal de la Policía de la Provincia del Neuquén.

La actividad reunió a autoridades provinciales y policiales, familiares y allegados de los efectivos que alcanzaron esta nueva instancia en su carrera. Participó también la senadora nacional Julieta Corroza.

Nuevo regimen policial

De acuerdo a lo informado, la Ley 3516 significó una actualización integral del régimen policial y fue producto de un trabajo conjunto orientado a fortalecer la institución, reconocer la trayectoria de sus integrantes y generar nuevas oportunidades dentro de la carrera policial.

En este sentido, la incorporación de las jerarquías de Suboficial Mayor de Segunda y Suboficial Mayor de Primera permite reconocer los años de servicio, la experiencia y el compromiso de quienes han desarrollado gran parte de su vida dentro de la Policía del Neuquén.

Durante el acto, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó el proceso que permitió avanzar en la modificación de la normativa y puso en valor el significado de esta jornada para los efectivos que alcanzaron la nueva jerarquía.

“La Ley 3516 es el resultado de un gran trabajo que realizamos de manera conjunta, pensando en una Policía que tenga una carrera más moderna, con mayores oportunidades y con un reconocimiento concreto a la trayectoria de sus hombres y mujeres. Hoy estamos viendo uno de los resultados de ese trabajo”, dijo.

Nicolini señaló que la ceremonia también representa un reconocimiento a la voluntad de quienes, después de muchos años de servicio, decidieron continuar desarrollando su carrera dentro de la institución.

“Este día es también un ejemplo de la voluntad de ustedes de continuar con su carrera después de tantos años en la Policía. Ustedes fueron testigos y protagonistas de muchos años de trabajo, de transformaciones y de crecimiento de nuestra institución. Hoy inauguran una nueva jerarquía, y eso tiene un enorme valor”.

El ministro de Seguridad neuquino, Matías Nicolini, resaltó la "visión integral" de la nueva normativa. Secretaría de Prensa y Comunicación

El ministro remarcó que el reconocimiento de la trayectoria debe estar acompañado por políticas que permitan a la Policía continuar fortaleciendo sus capacidades.

“Desde el Gobierno de la Provincia vamos a seguir acompañando este proceso con compromiso -ratificó-, con el equipamiento necesario, con capacitación y con todas las herramientas que permitan que nuestra Policía pueda cumplir cada día mejor con su misión”.

En este sentido, destacó que la nueva jerarquía no solo representa un reconocimiento dentro de la estructura policial, sino también una manera de conservar y poner en valor la experiencia adquirida durante décadas de servicio.

“Esta nueva jerarquía reconoce experiencia, trayectoria y compromiso. Y también nos permite que todo ese conocimiento que ustedes construyeron durante tantos años siga estando al servicio de la institución y de todos los neuquinos”, opinó.

Una nueva etapa para la carrera policial

La implementación de la Ley 3516 forma parte de este proceso de transformación y busca consolidar una carrera policial que reconozca el mérito, la experiencia y el compromiso de quienes integran la fuerza. Establece un marco para el desarrollo de la carrera del personal policial y contempla modificaciones destinadas a adecuar la estructura institucional a las necesidades actuales de la fuerza.

La creación de estas nuevas jerarquías permite que los suboficiales con una extensa trayectoria puedan continuar creciendo dentro de la institución y acceder a un reconocimiento acorde con sus años de servicio y experiencia.

Antes de la nueva ley, los Suboficiales alcanzaban los 25 años de servicio con el rango de Mayor. Con la implementación, ahora tienen la posibilidad de seguir trabajando y se les reconocen dos jerarquías más, lo que signfica una mayor escala salarial, pudiendo pasar como Suboficial Mayor de Segunda hasta Suboficial Mayor de Primera con 30 años de servicio.

La ceremonia de imposición de jerarquías constituye, de esta manera, la expresión concreta de una modificación que comenzó en el ámbito legislativo y que hoy se traduce en una nueva posibilidad para los integrantes de la fuerza.

Sebastián Fariña Petersen

Desde gobierno aseguraron que para quienes recibieron sus nuevas jerarquías, el acto significó además el reconocimiento a una trayectoria construida durante años de servicio, atravesada por distintas etapas de la Policía del Neuquén y por el compromiso cotidiano con la comunidad.

Desde el Gobierno provincial se destacó que el fortalecimiento de la institución policial se desarrolla de manera integral, con políticas orientadas a mejorar las condiciones de trabajo, incorporar equipamiento, tecnología y herramientas operativas, y profundizar las instancias de capacitación y profesionalización.