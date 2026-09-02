Hay aumento para miembros de las distintas fuerzas federales . Cómo quedan los salarios , según el rango .

Atención Fuerzas de Seguridad: de cuánto es el básico de un policía con el nuevo aumento desde septiembre 2026

En un clima de tensión, malestar y reclamos, el Gobierno nacional finalmente anunció un aumento salarial para todo el personal de las fuerzas de Seguridad . La medida alcanza a la Policía Federal Argentina , Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal. El esquema de incrementos comenzará en septiembre y se extenderá hasta diciembre 2026.

Según la información oficial, la administración de Javier Milei destinará el equivalente a $50.000 millones mensuales para aumentar los salarios tanto de las fuerzas de Seguridad como de las Fuerzas Armadas .

A modo de ejemplo, con esta suba, un comandante general pasará a cobrar $3.316.491; un comandante principal , $2.710.374; un cabo , $1.084.125; y un gendarme , $985.568.

De cuánto serán los aumentos en las fuerzas de Seguridad

El incremento para los miembros de las distintas fuerzas rondará entre el 10 y 30%. No habrá un único porcentaje para todos, ya que el Gobierno subirá el haber básico y, además, modificará suplementos y compensaciones. En el caso de la Policía Federal Argentina (PFA), habrá una actualización del haber mensual del 30%, incorporando suplemento por Zona, valor del Servicio de Policía Adicional y compensaciones por las tareas de custodia y custodia ferroviaria.

En Gendarmería Nacional, se ampliará el suplemento denominado Destino Estratégico de Operaciones (D.E.O.) para los efectivos desplegados en los planes operativos del Ministerio de Seguridad. La medida alcanzará a 3.510 efectivos y representará una mejora de entre 20% y 30% del haber neto, que podrá llegar hasta 35% en las jerarquías más bajas.

Para los miembros de la Policía Federal, el aumento rondará el 30% en sus haberes.

Para la Prefectura Naval Argentina (PNA) los incrementos serán entre el 10 y 30%, con una suba en el haber mensual comprendida por la compensación por Recargo de Servicio para el personal con estado policial, con un suplemento para el personal desplegado, y otro suplemento de Alto Riesgo para la Agrupación Albatros.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tendrá una nueva bonificación por Destino de Alta Complejidad para quienes cumplen funciones en los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza. El adicional podrá representar una mejora de hasta 15% sobre el haber neto para las categorías más bajas. Y en el Servicio Penitenciario Federal se avanzará con una actualización del esquema salarial para equiparar determinados adicionales con los del resto de las fuerzas.

Cuánto ganará un policía con el nuevo aumento desde septiembre 2026

El anuncio hecho por el Ministerio de Seguridad de la Nación contempla aumentos escalonados entre septiembre y diciembre. Así quedan los sueldos en la Policía Federal según los rangos:

Comisario General

Septiembre: 3.646.718,76

Octubre: 3.712.359,69

Noviembre: 3.771.757,45

Diciembre: 3.828.333,81

Comisario Mayor

Septiembre: 3.315.198,87

Octubre: 3.374.872,45

Noviembre: 3.428.870,41

Diciembre: 3.480.303,47

Comisario Inspector

Septiembre: 2.923.006,64

Octubre: 2.975.620,76

Noviembre: 3.023.230,69

Diciembre: 3.068.579,15

Comisario

Septiembre: 2.330.978,66

Octubre: 2.372.936,27

Noviembre: 2.410.903,25

Diciembre: 2.447.066,80

En los sueldos de la PFA, se incorporarán nuevos suplementos y se modificarán compensaciones.

Subcomisario

Septiembre: 1.908.869,39

Octubre: 1.943.229,03

Noviembre: 1.974.320,70

Diciembre: 2.003.935,51

Principal

Septiembre: 1.599.658,05

Octubre: 1.628.451,89

Noviembre: 1.654.507,12

Diciembre: 1.679.324,73

Inspector

Septiembre: 1.456.564,03

Octubre: 1.482.782,19

Noviembre: 1.506.506,70

Diciembre: 1.529.104,30

Subinspector

Septiembre: 1.324.149,12

Octubre: 1.347.983,81

Noviembre: 1.369.551,55

Diciembre: 1.390.094,82

Ayudante

Septiembre: 1.203.771,93

Octubre: 1.225.439,82

Noviembre: 1.245.046,86

Diciembre: 1.263.722,56

Suboficial Mayor

Septiembre: 2.153.573,01

Octubre: 2.192.337,32

Noviembre: 2.227.414,72

Diciembre: 2.260.825,94

Suboficial Auxiliar

Septiembre: 1.957.793,64

Octubre: 1.993.033,93

Noviembre: 2.024.922,47

Diciembre: 2.055.296,31

Suboficial Escribiente

Septiembre: 1.779.812,40

Octubre: 1.811.849,02

Noviembre: 1.840.838,61

Diciembre: 1.868.451,19

Sargento 1ro.

Septiembre: 1.618.011,27

Octubre: 1.647.135,48

Noviembre: 1.673.489,64

Diciembre: 1.698.591,99

Sargento

Septiembre: 1.470.919,34

Octubre: 1.497.395,89

Noviembre: 1.521.354,22

Diciembre: 1.544.174,54

Cabo 1ro.

Septiembre: 1.337.199,40

Octubre: 1.361.268,99

Noviembre: 1.383.049,29

Diciembre: 1.403.795,03

Cabo

Septiembre: 1.215.635,82

Octubre: 1.237.517,26

Noviembre: 1.257.317,54

Diciembre: 1.276.177,30

Agente

Septiembre: 1.105.123,47

Octubre: 1.125.015,69

Noviembre: 1.143.015,94

Diciembre: 1.160.161,18

El aumento fue confirmado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Aspirante

Septiembre: 844.996,20

Octubre: 860.206,13

Noviembre: 873.969,43

Diciembre: 887.078,97

Cadete 3er Curso

Septiembre: 829.260,02

Octubre: 844.186,70

Noviembre: 857.693,69

Diciembre: 870.559,10

Cadete 2do y 1er Curso

Septiembre: 794.105,22

Octubre: 808.399,11

Noviembre: 821.333,50

Diciembre: 833.653,50

Capellán General

Septiembre: 1.962.436,44

Octubre: 1.997.760,29

Noviembre: 2.029.724,46

Diciembre: 2.060.170,32

Capellán Principal

Septiembre: 1.494.067,83

Octubre: 1.520.961,05

Noviembre: 1.545.296,43

Diciembre: 1.568.475,87

Capellán

Septiembre: 1.333.732,64

Octubre: 1.357.739,82

Noviembre: 1.379.463,66

Diciembre: 1.400.155,62

Auxiliar Sup. de 1ra

Septiembre: 1.698.237,89

Octubre: 1.728.806,17

Noviembre: 1.756.467,07

Diciembre: 1.782.814,07

Auxiliar Sup. de 2da

Septiembre: 1.473.837,23

Octubre: 1.500.366,30

Noviembre: 1.524.372,17

Diciembre: 1.547.237,75

Auxiliar Sup. de 3ra

Septiembre: 1.329.581,31

Octubre: 1.353.513,77

Noviembre: 1.375.169,99

Diciembre: 1.395.797,54

Auxiliar Sup. de 4ta

Septiembre: 1.212.783,64

Octubre: 1.234.613,74

Noviembre: 1.254.367,56

Diciembre: 1.273.183,07

Auxiliar Sup. de 5ta

Septiembre: 1.169.383,35

Octubre: 1.190.432,25

Noviembre: 1.209.479,16

Diciembre: 1.227.621,35

Auxiliar Sup. de 6ta

Septiembre: 1.079.963,88

Octubre: 1.099.403,23

Noviembre: 1.116.993,68

Diciembre: 1.133.748,59

Auxiliar Sup. de 7ma

Septiembre: 1.009.871,56

Octubre: 1.028.049,25

Noviembre: 1.044.498,03

Diciembre: 1.060.165,50

Auxiliar de 1ra

Septiembre: 1.342.138,23

Octubre: 1.366.296,72

Noviembre: 1.388.157,46

Diciembre: 1.408.979,82

Auxiliar de 2da

Septiembre: 1.256.687,12

Octubre: 1.279.307,48

Noviembre: 1.299.776,40

Diciembre: 1.319.273,05

Auxiliar de 3ra

Septiembre: 1.189.671,12

Octubre: 1.211.085,20

Noviembre: 1.230.462,57

Diciembre: 1.248.919,51

Auxiliar de 4ta

Septiembre: 1.112.351,13

Octubre: 1.132.373,45

Noviembre: 1.150.491,43

Diciembre: 1.167.748,80

Auxiliar de 5ta

Septiembre: 1.017.465,18

Octubre: 1.035.779,55

Noviembre: 1.052.352,02

Diciembre: 1.068.137,31

Auxiliar de 6ta

Septiembre: 966.619,94

Octubre: 984.019,10

Noviembre: 999.763,40

Diciembre: 1.014.759,85

Auxiliar de 7ma