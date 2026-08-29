Se viene un aumento salarial para militares de todas las fuerzas de seguridad: cuánto y desde cuándo

El incremento alcanzaría a militares de las distintas fuerzas. El porcentaje final será oficializado por el Gobierno.

El Gobierno nacional prepara un nuevo aumento salarial para el personal de las Fuerzas Armadas, que comenzaría a regir desde septiembre. Según fuentes oficiales citadas por Infobae, el incremento se ubicaría entre el 7% y el 10%, aunque el porcentaje definitivo y las condiciones de aplicación serán comunicados mediante una resolución específica.

La actualización se suma a los distintos incrementos y beneficios extraordinarios que el Poder Ejecutivo dispuso durante los últimos meses para el personal militar y de las fuerzas federales de seguridad . La cifra final será informada oficialmente cuando se concrete el anuncio correspondiente.

A comienzos de agosto, el Gobierno había dispuesto el pago de una suma fija de $50.000 para todos los integrantes en actividad de las Fuerzas Armadas, así como para quienes forman parte de las fuerzas policiales y de seguridad federales. El monto fue abonado por única vez junto con los haberes correspondientes a agosto.

La medida fue establecida mediante los decretos 695/2026 y 696/2026, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros de Defensa, Carlos Alberto Presti, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Cada cartera emitió una disposición específica para el personal bajo su órbita.

Los ministros Carlos Alberto Presti y Alejandra Moteoliva.

Según los fundamentos de los decretos, la decisión tuvo como objetivo actualizar los ingresos del personal y preservar el poder adquisitivo de sus salarios, teniendo en cuenta las características y el nivel de compromiso de las funciones que desempeñan.

Un suplemento por formación académica

El Gobierno también implementó desde el 1° de julio un suplemento salarial destinado al personal de las Fuerzas Armadas que acredite títulos de educación superior. El beneficio alcanza tanto al personal en actividad como a militares retirados y pensionados.

La medida fue establecida mediante el DNU 473/2026 y busca reconocer la formación académica y la profesionalización del personal militar. El suplemento se incorpora al haber mensual bruto y se actualiza automáticamente cada vez que se produzcan nuevos aumentos salariales.

El esquema contempla tres porcentajes según el nivel de formación alcanzado: 10% para tecnicaturas o títulos terciarios, 15% para títulos universitarios de grado y 25% para especializaciones, maestrías o doctorados.

El beneficio no establece diferencias entre oficiales y suboficiales. Para acceder, los integrantes del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea deben haber presentado la documentación que acredite los títulos académicos correspondientes.

Una demanda de las Fuerzas Armadas

La iniciativa había sido presentada por el Gobierno como una respuesta a un reclamo histórico del ámbito militar, planteado desde 2013. El objetivo era equiparar el reconocimiento de la formación académica de los integrantes de las Fuerzas Armadas con el que ya existe para otros organismos de la Administración Pública Nacional y para las fuerzas federales de seguridad.

Con el nuevo aumento previsto para septiembre, el Ejecutivo volverá a actualizar los haberes del personal militar. El porcentaje definitivo y los detalles de la implementación quedarán establecidos en la comunicación oficial que el Gobierno realizará sobre la medida.