La Libertad Avanza ya tiene su primer candidato a gobernador para el 2027

El ex ministro del Interior confirmó su postulación y presentó un plan de gobierno con reformas impositivas, estatales, electorales y de seguridad.

Lisandro Catalán será el candidato a la gobernación de LLA en Tucumán.

La Libertad Avanza (LLA) confirmó a su primer candidato a gobernador para las elecciones de 2027 . Se trata de Lisandro Catalán, presidente del partido en Tucumán, quien anunció su postulación durante un acto realizado ante unas 900 personas en el Hotel Catalinas Park, donde además presentó un programa de gobierno para la provincia.

“No voy a ser candidato a gobernador , voy a ser el gobernador de la provincia de Tucumán”, afirmó Catalán al cerrar la presentación del plan denominado “Punto de partida para la libertad de los tucumanos”. De esta manera, se convirtió en el primer postulante formal de LLA para la gobernación tucumana.

El dirigente, que en 2025 se desempeñó durante un mes y medio como ministro del Interior de la Nación, señaló que su candidatura fue conversada con la Mesa Nacional de La Libertad Avanza , por lo que cuenta con el respaldo de la conducción del espacio que lidera el presidente Javier Milei.

El plan de gobierno de La Libertad Avanza en Tucumán

El acto también sirvió para presentar una hoja de ruta con propuestas para distintas áreas de la administración provincial. El programa contempla una reducción progresiva de impuestos que afectan al sector productivo, incentivos para inversiones y una reforma de la estructura del Estado.

Entre las medidas institucionales se plantea reducir el gabinete provincial de nueve a cuatro ministerios y avanzar hacia la digitalización total del Estado. Además, el presupuesto de la Legislatura quedaría limitado al 1% del presupuesto provincial, con el objetivo de reducir el gasto político.

El programa también incluye modificaciones en los sistemas de salud y educación, aunque en estos dos puntos no se detalló el alcance específico de las reformas planteadas.

Reforma electoral y autonomía municipal

En materia electoral, LLA propone eliminar los acoples y las comunas y avanzar con la implementación de la Boleta Única de Papel.

Catalán también adelantó que el espacio competirá sin acoples en las elecciones de 2027. A su vez, estableció como condición para quienes pretendan integrar las listas de LLA que los legisladores asuman públicamente el compromiso de reducir el costo de funcionamiento de la Legislatura. Otro de los ejes anunciados es el fortalecimiento de la autonomía municipal.

El Plan de Shock

Durante el tramo final de la presentación, Catalán detalló el denominado Plan de Shock, que reúne las medidas que buscaría implementar durante los primeros días de una eventual gestión.

Entre ellas aparecen la eliminación de las recaudaciones bancarias de Ingresos Brutos, la reducción de alícuotas para 76 actividades, la eliminación del Impuesto a la Salud Pública sobre la nómina salarial y la supresión del Impuesto de Sellos.

El programa también contempla una reorganización integral del sistema de seguridad, una Ley Antinepotismo, la implementación de un esquema de presupuesto base cero, una Ley de Acceso a la Información Pública y un régimen destinado a promover las inversiones productivas.

La estrategia de LLA para 2027

Con la presentación del programa y la confirmación de Catalán, La Libertad Avanza se convirtió en el primer espacio en formalizar un candidato a la gobernación de Tucumán para 2027.

A nivel nacional, mientras en la Casa Rosada mantienen las definiciones electorales para después de octubre, el oficialismo ya evalúa competir contra el peronismo en las provincias donde gobierna ese espacio y avanzar en acuerdos con mandatarios aliados.

Entre los gobernadores con los que LLA analiza entendimientos aparecen Leandro Zdero, de Chaco, y Alfredo Cornejo, de Mendoza. Ese esquema podría ampliarse a Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y Marcelo Orrego, de San Juan.