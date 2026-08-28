Intento de femicidio: la mujer atacada con un hacha tendrá patrocinio legal de la Provincia

Será a través del Cuerpo de Abogadas para el Patrocinio Jurídico Gratuito que rige en la Provincia. Noemí Matamala continúa internada.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos confirmó que el Cuerpo de Abogadas para el Patrocinio Jurídico Gratuito asumirá la representación legal de Noemí Matamala , la mujer de 49 años víctima del reciente intento de femicidio en Aluminé, que fue atacada con un hacha.

El hecho ocurrió el pasado viernes y la investigación avanza con Lucas Daniel Serrano, de 38, detenido y acusado de intentar asesinarla a hachazos . El hombre permanecerá cuatro meses en prisión preventiva mientras la Fiscalía reúne pruebas para sostener la acusación.

El fiscal del caso, Marcelo Jofré , confirmó en declaraciones públicas que hasta diciembre buscarán reconstruir lo ocurrido en Aluminé y profundizar el análisis de la evidencia científica.

Jofré explicó que, de acuerdo con la evidencia reunida hasta el momento, Serrano habría esperado a Noemí y, luego de una discusión, la atacó con la intención de provocarle la muerte.

“Lo que sabemos es lo que presentamos a la jueza en el momento de imputar el hecho. Se sabe que este señor esperó a la víctima, han entablado una discusión y ahí se produce este ataque con la intención de provocar la muerte”, explicó el fiscal.

La Fiscalía considera que se trató de un ataque de características especialmente violentas. No obstante, Jofré aclaró que no hubo testigos presenciales del momento exacto de la agresión.

"Es una prioridad de esta gestión"

Según se informó oficialmente desde el Ejecutivo, "la intervención en esta causa pone de manifiesto la capacidad operativa del cuerpo especializado que, tras haber iniciado su funcionamiento gradual en 2021, este año alcanzó la mayor cobertura territorial de su historia".

Puntualizaron que "con la incorporación de 7 profesionales de la abogacía -uno por cada una de las siete regiones de la provincia- se asegura una asistencia jurídica ágil, descentralizada y adaptada a la realidad de cada localidad".

El ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares expresó: “Es una prioridad de esta gestión llegar a cada neuquino y neuquina a través de un Estado presente y eficiente, por eso decidimos fortalecer el funcionamiento de este cuerpo de profesionales y su trabajo en cada región de la Provincia, especialmente garantizando patrocinio jurídico a personas que transitan situaciones de vulnerabilidad económica o social”.

Por su parte, Lorena Barabini, secretaria de Mujeres y Diversidad aportó que "el fortalecimiento de este dispositivo no solo radica en la suma de profesionales, sino en una transformación de su dinámica de trabajo: el equipo pasa a operar formalmente como un cuerpo integrado. Las asignaciones responderán tanto a la cercanía territorial como a la expertise específica requerida en cada caso, complementándose mediante un esquema continuo de interconsultas jurídicas para abordar las situaciones de mayor complejidad con un criterio colectivo y unificado."

La Ley de abogados gratuitos

La Ley 3.106 fue aprobada en 2018, reglamentada en 2020 y prevé que el Ejecutivo Provincial contrate abogadas y/o abogados para asesoramiento legal y patrocinio gratuito de personas que se encuentren transitando una situación de violencia por motivos de género comprendida en las leyes 2785 y 2786.

El Ejecutivo destacó que "este cuerpo representa el cumplimiento de un compromiso histórico de la provincia en materia de derechos humanos" y recordó que su creación e implementación se enmarcan en las medidas de reparación asumidas en el acuerdo de solución amistosa por el caso de Ivana Rosales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Con la representación en el caso de Aluminé y la plena operatividad de sus abogadas y abogados en todo el territorio provincial, el Estado neuquino consolida una herramienta clave para erradicar las barreras de acceso a la justicia y asegurar que la perspectiva de género garantice la protección efectiva de las víctimas", señalaron.