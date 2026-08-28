La carta de Fernando Cerimedo desde la cárcel: "Mi rol como colaborador no me otorgó ningún poder"

El asesor argentino del presidente boliviano Rodrigo Paz difundió una carta en la que niega haber participado en actos de corrupción.

Fernando Cerimedo , asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz , rompió nuevamente el silencio desde la cárcel de Palmasola , donde cumple 180 días de prisión preventiva acusado de tentativa de femicidio. Su defensa difundió una carta en la que el consultor argentino minimiza su influencia en el gobierno boliviano y niega haber participado en los actos de corrupción que le atribuye su expareja, la abogada Nadia Beller .

"Mi rol como colaborador del presidente no me otorgó ninguna autorización ni poder para actuar o representar a la familia del presidente", sostiene en el documento. Cerimedo afirma que "jamás" participó en los "negociados" que Beller le atribuye, vinculados a la distribución de combustible, oro y seguros. "Las mentiras y chismes no constituyen hechos", agrega en la carta.

La misiva también tiene un componente político: Cerimedo respalda el mensaje que el presidente Paz había dado un día antes, en el que el mandatario minimizó la influencia del asesor y afirmó que su rol se había limitado a la comunicación durante la campaña electoral y los primeros meses de gestión.

Sin embargo, existe evidencia que contradice esa versión: Cerimedo participó en una reunión con el Departamento de Estado a la que solo asistieron Paz y el entonces canciller boliviano, y estuvo presente en el saludo protocolar al rey de España durante su visita oficial. En los allanamientos a su domicilio se encontraron tarjetas de presentación donde se identificaba como "asesor principal" del presidente.

Cerimedo en Palmasola: los tres procesos penales que enfrenta en Bolivia

Además de la acusación por tentativa de femicidio, Fernando Cerimedo enfrenta dos procesos penales paralelos. Uno es por enriquecimiento ilícito, basado en las declaraciones de Beller sobre presuntos negocios irregulares en los que habría participado usando su posición cercana al gobierno. El otro es por encubrimiento al narcotráfico, vinculado a la supuesta autorización de vuelos irregulares para el traslado de sustancias controladas.

En la carta, el consultor cierra con una lectura política del caso: "Lamento enormemente que una situación personal que no pude manejar se haya tornado en una cuestión de interés político para aquellos que no quieren sacar a Bolivia del pozo en el que los metieron los 20 años del evismo".

La tormenta política en torno al caso no cede. Este jueves se presentó ante la Sala Constitucional Primera de La Paz una acción de cumplimiento para que la Asamblea Legislativa active un juicio de responsabilidades contra el presidente Paz por supuesta "traición a la patria", en relación con las acusaciones contra su consejero.

En paralelo, se presentó una denuncia contra la esposa de Paz, María Elena Urquidi, por presuntos hechos de corrupción vinculados a las revelaciones de Beller. El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, deberá evaluar si abre una investigación de oficio.

Por su parte, Beller ya recibió el alta médica tras cinco días internada por los tres impactos de bala que recibió el 17 de agosto frente al hotel Swissôtel de Santa Cruz de la Sierra. Reiteró en los últimos días que el ataque buscaba silenciarla antes de que revelara la información sobre corrupción que maneja.