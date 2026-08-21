"Hay que eliminarla": los crudos chats que complican a Fernando Cerimedo, el exasesor de Javier Milei

La situación judicial de Fernando Cerimedo en Bolivia se complicó este jueves con la difusión de nuevos chats extraídos de su teléfono que formarían parte de la pericia policial. El abogado de la víctima, Nadia Beller , reveló que uno de los mensajes encontrados en el dispositivo del exasesor de Javier Milei habla de "buscar la forma de eliminar" a su novia.

"Nadia ha llegado muy lejos. Yo creo que hay que buscar la forma de eliminarla", citó el letrado Jerjes Justiniano al diario El Deber, al referirse al contenido hallado en el teléfono de Cerimedo.

La defensa del imputado salió a relativizar de inmediato la validez de esa evidencia. La abogada Margarita Arce cuestionó la forma en que el material fue obtenido y negó que pueda ser considerado una prueba legítima. "Nosotros consideramos que esas no son pericias, son pruebas obtenidas ilegalmente", sostuvo.

Arce señaló además que la defensa no autorizó la apertura del teléfono y puso en duda que la captura de pantalla corresponda efectivamente al dispositivo de su defendido. "Es un screen de un teléfono y no sabemos si es un teléfono de él o no. Para nosotros eso no es una prueba, eso no es de él", afirmó.

Además de ese mensaje, el abogado de Beller reveló otros intercambios entre la víctima y Cerimedo que mostrarían el conflicto que los separaba, vinculado a su relación sentimental y al embarazo de ella.

En uno de esos chats, Cerimedo le advierte a Beller: "Increíble, de verdad increíble. Ni se te ocurra Nadia. Ni se te ocurra hacer huevadas. Vos publicás eso y me arruinás la vida. Ya te lo dije. No hagas idioteces. Me pego un corchazo, no me interesa nada".

Beller le responde: "No me manipulas más. Te juro que nunca más. Yo no tengo por qué cuidarte. No después de cómo vos sos conmigo. Así que hacelo ya nomás porque no me vas a detener. Todos van a saber la verdad".

Cerimedo lloró y pidió ver a sus hijos en su primera aparición ante la prensa

Los nuevos chats se conocieron pocas horas después de que Fernando Cerimedo apareciera públicamente por primera vez desde su detención. Escoltado por fuerzas bolivianas y con una capucha cubriendo su rostro, el consultor político fue trasladado al Palacio de Justicia de Santa Cruz para una audiencia cautelar. Al ser abordado por la prensa en el lugar, se quebró en llanto y pronunció las únicas palabras que dijo en todo el traslado: "Quiero ver a mis hijos".

La prensa le preguntó quién estaba detrás del atentado contra Beller, si la balacera había sido orquestada y si se consideraba inocente. Cerimedo respondió cada pregunta con gestos: encogió los hombros, negó con la cabeza, rechazó las acusaciones en silencio. Tampoco emitió comentarios cuando le preguntaron por las presuntas amenazas a Beller.

La fiscalía boliviana lo acusa de ser el "probable autor intelectual y mediato del delito de feminicidio en grado de tentativa", y sostiene que su participación quedó demostrada a través de comunicaciones telemáticas, el registro del lugar del hecho y su posterior intento de fuga en una aeronave. Hasta el momento, Cerimedo se negó a declarar ante la Justicia de Bolivia por recomendación de sus abogados.

La defensa de Cerimedo insiste en que el episodio fue un "autoatentado" organizado por Beller para desestabilizar al gobierno de Rodrigo Paz, hipótesis que sustenta en el pasado de la activista como militante del Movimiento al Socialismo de Evo Morales. "Ella fue masista toda la vida", afirmó la abogada Arce. Esta línea de defensa no encontró apoyo en los elementos que la fiscalía presentó hasta ahora.

Este viernes, Cerimedo comparecerá nuevamente ante el juez para la lectura de cargos. En esa instancia se definirá si se dicta su prisión preventiva, el paso que convertiría su detención en una medida formal mientras continúa la investigación por el atentado contra Nadia Beller, quien sobrevivió al ataque perpetrado por dos sicarios en un hotel de Bolivia.