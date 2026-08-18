Quién es Nadia Beller, la dirigente y abogada que fue baleada por sicarios afuera de un hotel

La mujer de 33 años recibió tres disparos y por el ataque fue detenido Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei.

Nadia Beller fue víctima de un brutal ataque afuera de un lujoso hotel, y quedó en el centro de la escena política en Bolivia tras ser atacada a tiros por sicarios. Ocurrió este lunes a la noche en Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con la información preliminar, los atacantes llegaron al hotel en una moto robada, vestidos de repartidores y con cascos. Uno de ellos disparó contra Beller, mientras el otro le robó la cartera y el celular.

Tras el ataque, ambos escaparon en una moto diferente a la que habían utilizado para llegar al lugar. En redes sociales circularon imágenes del momento en que la abogada era trasladada en camilla hasta una ambulancia.

Por el violento ataque quedó detenido el consultor político argentino Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei y actual colaborador del mandatario boliviano Rodrigo Paz Pereira.

Por el momento, la Policía mantiene abierta la investigación y no descarta ninguna hipótesis respecto de los responsables materiales e intelectuales del atentado.

Quién es Nadie Beller, de candidata del MAS a opositora de Evo Morales

Su nombre completo es Nadia Shirley Beller Delgado, abogada y activista política. Construyó su trayectoria entre la abogacía, el análisis político y la militancia en Bolivia. Con 33 años, su recorrido estuvo vinculado durante un período al espacio liderado por el expresidente Evo Morales.

En los últimos tiempos, la dirigente había tomado distancia de ese sector y comenzó a desarrollar una actividad política por fuera de esa estructura. Su perfil volvió a cobrar relevancia a partir de un episodio ocurrido en un hotel de Santa Cruz de la Sierra.

Beller fue candidata del Movimiento al Socialismo (MAS) en 2019, cuando aspiró a una banca como diputada plurinominal y defendía la candidatura de Evo Morales. Sin embargo, con el paso de los años se transformó en una de sus principales críticas. En sus redes sociales, llegó a acusar al expresidente de pedofilia y reclamó su detención por una causa de trata de personas.

Además, cuestionó a las Madres de Plaza de Mayo porque según ella, “es defender al pedófilo de Evo Morales”. Y a fines de julio, se hizo eco de una nueva orden de aprehensión contra el exmandatario boliviano, junto con la frase “el que a hierro mata, a hierro muere”.

También cuestionó el accionar de la policía: “¿La policía encubre a Evo Morales? No es posible que en Bolivia exista una orden de aprehensión vigente y que una persona sobre quien pesa esa orden pueda desplazarse públicamente sin que las unidades policiales actúen conforme corresponde. ¿Quién está incumpliendo deberes aquí?”.

Tras la renuncia de Evo Morales y en medio de la crisis política que atravesó Bolivia, Beller formó parte de instancias de diálogo entre referentes del MAS y el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Con el tiempo, amplió su perfil hacia el análisis político y comenzó a publicar columnas en medios bolivianos como La Razón, Página Siete y Urgente.bo.

La conexión con Fernando Cerimedo y el entramado de poder

El diario La Razón indicó que Cerimedo y Beller mantuvieron una relación de pareja, pero tras una discusión, se habían producido acusaciones cruzadas de violencia.

Ambos tienen orígenes políticos opuestos. Mientras ella se inició en el MAS, Cerimedo fue el estratega digital de Milei durante la campaña de 2023, trabajó con Jair Bolsonaro en Brasil y tuvo un rol clave en la llegada de Paz Pereira al poder en Bolivia.

Cerimedo fue detenido cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires y, posteriormente fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).

“Está arrestado, estamos viendo si tiene algún tipo de participación. Nosotros manejamos varias hipótesis; la primera es que la Beller había tenido algún problema de carácter sentimental ‌con Cerimedo”, dijo el comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez.