Así fue el ataque de sicarios contra Nadia Beller en Bolivia: un exasesor de Milei fue detenido

La mujer es una reconocida abogada. Las cámaras de seguridad registraron el momento del brutal ataque.

La mujer fue trasladada en ambulancia a un hospital, donde se encuentra internada con pronóstico reservado.

Este lunes por la noche se registró un violento episodio en la puerta de un hotel de lujo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia . La abogada y activista Nadia Beller sufrió un ataque a balazos en manos de dos sicarios, quienes se presentaron vestidos como repartidores de entregas a domicilio. Todo quedó grabado.

Su expareja Fernando Cerimedo , un argentino que fue asesor del presidente Javier Milei, fue detenido ante la sospecha de ser el autor intelectual del ataque.

Cerimedo fue detenido cuando estaba por viajar a la Argentina , en el Aeropuerto Internacional Viru Viru. Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lograron capturarlo en la madrugada de este martes, y lo trasladaron para tomarle declaración, luego del ataque.

Imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento en que dos sujetos se acercaron a Beller y recibió tres disparos a quemarropa. Medios locales lograron registrar el momento en que la mujer era trasladada en ambulancia a un hospital, donde se encuentra internada con pronóstico reservado.

Los dos autores materiales del ataque quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento, según las pruebas reunidas hasta el momento.

Uno le disparó a Beller, mientras que el otro le sustrajo su cartera y su celular. Luego, se fueron en una moto diferente de aquella en la que habían llegado. Por el momento se activo un operativo policial, con efectivos de Radiopatrullas 110, FELCC y Grupo Delta, para dar con los autores.

La expareja de Nadia Beller, investigado por el brutal ataque

La Policía boliviana informó este martes que Cerimedo y Beller habrían tenido un "problema sentimental", y se ordenó detenerlo en un aeropuerto cuando intentaba viajar hacia Argentina.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó a la prensa que "días pasados habrían tenido un problema sentimental la señora Beller y el señor Cerimedo" y que lo arrestaron antes de que dejara Bolivia.

Asimismo, reveló que Cerimedo está detenido "en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a la espera de que se le tome la declaración informativa". De esa audiencia participarán el fiscal y su abogado defensor y, por el momento, la principal hipótesis ubica a Cerimedo como autor intelectual del ataque.

Quién es Fernando Cerimedo, exasesor de Milei detenido en Bolivia

Cerimedo es el fundador de La Derecha Diario y CEO de Numen Publicidad, empresas clave en su estructura de comunicación y publicidad. Durante la campaña presidencial de 2023, fue una figura central en el equipo de Javier Milei, llegando a integrar su "mesa chica".

En ese periodo, el consultor admitió públicamente que manejaba un "ejército de trolls" para intervenir en los algoritmos de las redes sociales. Su objetivo era asegurar que determinados temas ganaran relevancia pública mediante el uso de inteligencia artificial.

Por otra parte, el consultor fue estratega de la campaña electoral de Milei desde Brasil, asociado con Santiago Caputo. También asesoró a Jair Bolsonaro y fue imputado en la causa por la tentativa de golpe de Estado en Brasil.

Actualmente se desempeña como asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.