Detuvieron a un exasesor de Javier Milei por el ataque a balazos contra su expareja

Fue detenido en el aeropuerto por las fuerzas de seguridad. El ataque a la mujer quedó grabado por las cámaras de seguridad.

Un exasesor del presidente Javier Milei fue detenido en las últimas horas. Investigan si planificó un ataque a balazos contra su expareja.

Se trata de Fernando Cerimedo, un consultor político especializado en comunicación digital, que prestó servicios al Gobierno Nacional.

De acuerdo a lo que informó TN, fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, cuando estaba por viajar a la Argentina, en el Aeropuerto Internacional Viru Viru.

El exasesor fue detenido por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la madrugada de este martes, y lo trasladaron para tomarle declaración, luego del ataque a balazos a la abogada y activista política, Nadia Beller, el lunes por la noche.

Según confirmaron, la mujer recibió tres disparos por dos personas que llegaron en moto al lugar donde estaba. Estaban vestidos como repartidores de entregas a domicilio, con casco, y dispararon a quemarropa.

Beller fue trasladada de emergencia a la Clínica Las Américas, donde confirmaron que debían operarla. Se encuentra estable, con diagnóstico reservado.

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