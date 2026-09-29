Ravier recalculó: qué hay detrás de los "20 mil terroristas" que dijo Milei

El vocero presidencial tuvo que bajarle el tono a la contundente frase del mandatario. Los datos del Ministerio de Seguridad sobre el tema.

El vocero presidencial Adrián Ravier aclaró este martes una de las frases más resonantes del presidente Javier Milei de los últimos días. En una entrevista en LN+, Milei había asegurado que el Gobierno "deportó 20.000 terroristas" en lo que va de 2026 y otros 10.000 el año anterior. Ante las repreguntas de la prensa en la conferencia de prensa diaria de la Casa Rosada , Ravier reconoció que la cifra no refiere exclusivamente a terroristas: "Parte de ellos sí, y otra parte no cumplía con los requisitos de ingreso que establece nuestro país".

La aclaración fue gradual. En un primer momento, Ravier sostuvo que el Presidente se refirió a medidas llevadas a cabo en los pasos fronterizos para "proteger el territorio" frente a perfiles de riesgo. Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas sobre si todos los deportados formaban parte de organizaciones terroristas, el vocero fue más preciso: algunos sí podrían representar un " peligro para la seguridad nacional ", pero otros simplemente no cumplían los requisitos migratorios.

Los números que aportó Ravier terminaron de relativizar la caracterización de Milei. Según detalló, el 72,3% de los rechazos correspondieron a personas que intentaron entrar sin cumplir las exigencias legales, con condenas previas o antecedentes. En cuanto a la procedencia, el 21,7% provino de Brasil, seguido por ciudadanos de Paraguay, Bolivia, Chile y Colombia.

Las cifras reales del Ministerio de Seguridad chocan con el número de Milei

Los datos oficiales del Ministerio de Seguridad no incluyen registros de personas calificadas bajo la figura de "terroristas". Las estadísticas de la cartera que encabeza Alejandra Monteoliva arrojan que entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 se concretaron 744 expulsiones y se registraron 18.947 impedimentos de ingreso. Esto se suma a las 19.691 intervenciones que Milei redondea en 20.000, pero con una denominación que las propias estadísticas oficiales no respaldan.

Dentro de las planillas ministeriales, la mayoría de las intervenciones respondieron a faltas administrativas o cuestiones judiciales: 8.008 casos encuadrados como infracciones migratorias y 6.298 personas rechazadas por no contar con documentación habilitante.

En la misma conferencia de prensa, Ravier abordó otros temas de la agenda. Justificó los cambios en el esquema de personal de la residencia de Olivos, donde se despidió a al menos 12 personas, argumentando que respondieron a previsiones de seguridad ante la visita del papa León XIV y a la detección de "amenazas dirigidas a funcionarios de alto nivel".

PUESTA EN VALOR DE FABRICACIONES MILITARES



Cuando asumimos, la empresa estatal dedicada a la producción de insumos militares tenía un elevado desequilibrio en sus cuentas y una estructura organizacional sobredimensionada. Hoy encaramos un proceso de ordenamiento, simplificación… pic.twitter.com/mqq1LwbLAk — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) September 29, 2026

También sostuvo que la pobreza bajó del 50% a un 32%, aunque reconoció un impacto reciente en la canasta básica al que calificó como "un ataque político". En materia económica, defendió los salarios en dólares como "de los más altos de la región" y atribuyó la suba del riesgo país a factores externos como los conflictos en Medio Oriente y la política de tasas de la Reserva Federal.

Sobre el acuerdo con el FMI, aseguró que el país "sobrecumplió las metas de acumulación de reservas" y descartó cambios en la metodología del INDEC en el corto plazo: "Quizás no es el mejor momento para hacerlo en pleno proceso de estabilización y tan cerca de las elecciones".