Lluvias récord, inundaciones y crecida de ríos: qué zonas están en alerta por el impacto El Niño en la primavera

Las lluvias podrían superar los valores habituales entre septiembre y noviembre. El Gobierno prepara medidas ante el fenómeno.

El Niño comienza a dejar sus primeros efectos en distintas regiones del país, mientras el Gobierno refuerza las medidas de prevención.

El fenómeno de "El Niño" ya comenzó a dejar sus primeras señales en distintos puntos del país y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una primavera con lluvias por encima de los valores habituales en varias regiones. Las autoridades ya advierten sobre el impacto que tendrá en los próximos meses.

De acuerdo a las advertencias de los especialistas, el panorama se mantendrá durante los próximos meses y podría aumentar el riesgo de crecidas de ríos, anegamientos e inundaciones.

El pronóstico para septiembre, octubre y noviembre marca mayores probabilidades de precipitaciones superiores a lo normal sobre el norte del Litoral y el oeste de Cuyo , además de La Pampa , el sudoeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia .

En Córdoba, San Luis, Buenos Aires y el sur del Litoral, en tanto, las lluvias podrían ubicarse entre los valores normales y superiores a la media.

Por el fenómeno de El Niño, el Litoral y Cuyo presentan mayores probabilidades de registrar lluvias superiores a la media, según el SMN.

En cuanto a las temperaturas, el SMN prevé registros por debajo de lo habitual en sectores de Cuyo, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, el sudoeste de Santa Fe y el centro-norte de la Patagonia.

El organismo también advierte que el pronóstico trimestral no significa que las lluvias serán constantes, sino que aumenta la posibilidad de que los acumulados del período superen los valores habituales.

Fuertes tormentas en la cordillera patagónica

Los primeros episodios de tiempo severo ya se registraron durante la última semana. Entre el 23 y el 25 de septiembre, un importante ingreso de humedad desde el océano Pacífico provocó lluvias persistentes en sectores de la cordillera de Neuquén, Río Negro y Chubut, provocando importantes desbordes de ríos.

En distintos puntos de la región se registraron acumulados importantes, además de fuertes vientos y nevadas en las zonas más altas.

La situación obligó a mantener bajo vigilancia ríos, arroyos, caminos y puentes, mientras continuaban las alertas por las condiciones meteorológicas.

El episodio dejó registros de lluvia que, en algunos sectores, superaron ampliamente los valores habituales para septiembre. En Bariloche, por ejemplo, se acumularon 68 milímetros en 24 horas, una cifra superior al promedio histórico de precipitaciones de todo el mes.

La inestabilidad continuó durante las últimas horas y llegó con fuerza a Córdoba y Santa Fe.

En Córdoba, una tormenta acompañada por granizo y fuertes ráfagas afectó a localidades de Sierras Chicas, entre ellas Unquillo y Mendiolaza. En algunos sectores se registraron daños en vehículos y viviendas, mientras permanecían vigentes las alertas meteorológicas.

En Santa Fe también hubo tormentas y caída de granizo. En San Cristóbal, las piedras alcanzaron un tamaño considerable, mientras que en otros puntos de la provincia se registraron lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento.

Estos episodios coincidieron con el avance de una ciclogénesis sobre distintas regiones del país. El sistema favorece la formación de tormentas y fuertes vientos y puede dejar acumulados superiores a los 100 milímetros en sectores del Litoral y la región Centro.

Las zonas en alerta por las fuertes lluvias durante la primavera

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el Litoral concentra buena parte de la atención para los próximos meses. El norte de la región aparece entre las áreas con mayores probabilidades de registrar precipitaciones superiores a las habituales.

También se encuentran en esa categoría el oeste de Cuyo, La Pampa, el sudoeste bonaerense y el noreste de la Patagonia. En Córdoba, San Luis, Buenos Aires y el sur del Litoral, las lluvias podrían ubicarse entre los valores normales y superiores a la media.

Por el fenómeno de El Niño, el Litoral y Cuyo presentan mayores probabilidades de registrar lluvias superiores a la media, según el SMN.

El organismo aclara que estos pronósticos no permiten saber exactamente cuándo se producirán las tormentas más fuertes. Una región puede tener un trimestre con lluvias por encima de lo normal y atravesar varios días sin precipitaciones, así como también recibir grandes cantidades de agua en pocas horas.

Ese es uno de los puntos que genera mayor preocupación: cuando las lluvias se concentran en períodos muy cortos, aumenta el riesgo de anegamientos, crecidas e inundaciones.

Qué dijo el Gobierno sobre las medidas por El Niño

El Gobierno anunció “trabajo preventivo y transversal” por el fenómeno El Niño. En este sentido, el vocero presidencia, Adrián Ravier explicó que durante los últimos meses de este año y el primer semestre de 2027 se desarrollará el fenómeno de El Niño con intensidad alta.

Según advirtió, lo que podría generar precipitaciones por encima de lo normal durante la primavera y el verano, especialmente en la Cuenca del Plata y la Región de Cuyo.

SOBRE EL FENÓMENO EL NIÑO Y LAS TAREAS COORDINADAS DE DEFENSA, SEGURIDAD, ECONOMÍA, SALUD Y TRANSPORTE



Durante los últimos meses de este año y el primer semestre del año próximo, se desarrollará el fenómeno El Niño con intensidad alta. En Argentina se esperan precipitaciones por… pic.twitter.com/TYwCR8CHEW — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) September 29, 2026

Ante este escenario, el Gobierno nacional lleva adelante un trabajo preventivo y transversal, en articulación con las provincias y los municipios, y con la participación activa de las distintas áreas de gestión que abarcan a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, Vialidad Nacional, el Ministerio de Salud, la Secretaría General, la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Agricultura, entre otros.

Como plan de acción, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad, asumió la coordinación de las acciones nacionales y puso en marcha el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027.

En este marco, se fortalecieron los sistemas de alerta y monitoreo meteorológico e hidrológico, se prepararon equipos de rescate y asistencia y se realizan tareas de mantenimiento preventivo de rutas nacionales.

El Niño seguirá durante los próximos meses

El actual episodio de El Niño se desarrolla en el océano Pacífico y ya muestra una intensidad importante. Según el SMN, la fase cálida del fenómeno tiene una probabilidad del 100% de mantenerse durante septiembre, octubre y noviembre.

El director del organismo, Pedro Di Nezio, sostuvo que se trata de un episodio particularmente intenso y advirtió que sus efectos sobre la Argentina podrían extenderse hasta los primeros meses de 2027.

El Niño alcanzará su máxima intensidad en diciembre y será el más fuerte de los últimos 30 años.

La influencia de El Niño no se limita a un aumento general de las lluvias. El calentamiento del Pacífico modifica los patrones de circulación atmosférica y puede favorecer condiciones para que se produzcan tormentas más frecuentes e intensas en determinadas regiones.

Por ahora, los pronósticos ponen el foco principalmente en el Litoral y la Cuenca del Plata, aunque los efectos del fenómeno pueden alcanzar a otras zonas. Las tormentas de los últimos días en la cordillera patagónica, Córdoba y Santa Fe muestran el escenario de inestabilidad con el que comienza esta primavera.