La mano derecha de Diego Spagnuolo declaró ante la Justicia y explicó los mensajes que son analizados en la causa.

Coimas en ANDIS: Daniel Garbellini dijo que es religioso y por eso pedía "ofrendas".

Luego de su procesamiento en la causa por las presuntas coimas en ANDIS , el abogado Gregorio Dalbón pidió este lunes la detención del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo , por las supuestas irregularidades en la entidad.

Al mismo tiempo, se conoció que su segundo y mano derecha, Daniel Garbellini , presentó un escrito en los Tribunales de Comodoro Py donde negó rotundamente las acusaciones en su contra en la causa. El ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud está acusado de haber sido uno de los jefes de la asociación ilícita que habría operado en la Agencia de Discapacidad.

El exfuncionario explicó que fue por una cuestión de religión que el trataba de " hermano" a un lobista acusado de corrupción, y le informaba las "ofrendas de esta semana" a otro beneficiario de los desvíos millonarios que investiga el fiscal Franco Picardi .

Resulta que en su celular, la Fiscalía encontró conversaciones con Pablo Atchabahian, exsecretario de Salud del Municipio de Pilar y extitular de la ANDIS entre 2018 y 2019, y con Miguel Ángel Calvete, empresario al que se señala como principal articulador del circuito de coimas. Junto con Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo de la agencia, serían los cuatro presuntos líderes de la organización, según la acusación.

Entre los procesados se encuentran el exfuncionario Daniel Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete y el exfuncionario Pablo Atchabahian.

Qué encontró la Fiscalía que el exfunciario de ANDIS negó rotundamente

El fiscal Picardi, en un dictamen de 228 páginas, indicó que la palabra "ofrenda" aludía de forma inequívoca a retornos de dinero o dádivas derivadas de las adjudicaciones direccionadas en el sistema de compras SIIPFIS.

Sin embargo, Garbellini rechazó esta interpretación y argumentó que el vocabulario empleado responde a un contexto estrictamente religioso que compartiría con Atchabahian y Calvete.

En el escrito, el exfunciario dijo que conoce a Atchabahian desde el año 2010 a través del Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI). El exfuncionario explicó que en ese ámbito espiritual es común el uso del "parentesco ritual", un giro lingüístico por el cual personas sin lazo biológico se tratan de "hermanos" o "familia" para consolidar la confianza mutua.

"Mi trato con él no es íntimo. Pero acaso hemos tenido intercambios donde nos prodigamos el trato de ‘hermanos’, ya que en la fe, todos somos hijos de un mismo Dios", explicó Garbellini.

Bajo esa lógica, Garbellini sostuvo que el término "ofrenda" constituía un lenguaje simbólico propio de la comunidad religiosa y no una referencia a coimas.

En otra conversación, el fiscal encontró que le enviaba a Calvete un cuadro con nombres de empresas proveedoras de insumos con montos "a cobrar", según surge del dictamen.

Para la fiscalía, Garbellini le estaba rindiendo cuentas al principal acusado de mover los hilos de la corrupción en la ANDIS. Daniel María Garbellini afirmó que le envió la imagen del listado a Calvete ante sus insistentes reclamos telefónicos por deudas que el organismo mantenía con sus empresas.

Escándalo por las coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según el fiscal Picardi, Garbellini suministró a Calvete “flujos de información privilegiada de los procesos de compra y de pago de la ANDIS para garantizar un resultado previamente acordado, que no es otro que el obtener ganancias extraordinarias en detrimento del erario público”.