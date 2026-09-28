Se aplicó la Ley 14.346 que estipula quince días a un año de prisión en suspenso. La defensa tendrá un mes para peritar un informe veterinario.

Fue imputado por no alimentar a sus dos perros: uno murió y el otro sufrió una intoxicación severa.

Un hombre fue imputado en Zapala por maltratar a dos perros que estaban bajo su cuidado. Uno de los animales murió y el otro sufrió una intoxicación severa, luego de permanecer en condiciones de extrema insalubridad y sin recibir, según la acusación, alimento suficiente.

La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo , formuló cargos contra J.L.S. durante una audiencia realizada este lunes y le atribuyó el delito de maltrato animal , en calidad de autor. La imputación se encuadró en distintos artículos de la Ley 14.346 del Código Penal.

La pena prevista en la legislación argentina para esta calificación legal es de quince días a un año de prisión en suspenso según estipula el artículo 1.

Además, el artículo 2, inciso define de manera específica la conducta imputada dentro del tipo penal, que en este caso corresponde a "No alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos".

En tanto, el grado de participación establecido en el artículo 45 dictamina que la persona enfrenta la pena en carácter de autor directo, respondiendo por la totalidad de la escala penal descrita, es decir, no califica como cómplice secundario ni partícipe menor.

Maltrato animal extremo contra dos perros en Zapala

De acuerdo con lo expuesto por la fiscal, los hechos ocurrieron durante un período no determinado, aunque pudieron ubicarse en abril de 2026, en el patio de una vivienda del barrio Don Bosco de Zapala.

Según la acusación, el hombre omitió voluntariamente brindarles a los perros alimento en cantidad y calidad suficiente. Además, los mantuvo en un ambiente de extrema insalubridad, rodeados de basura acumulada.

La situación fue advertida por vecinos del sector, quienes escuchaban los aullidos de los animales y realizaron denuncias.

El maltrato animal hacia dos perros tienen un antecedente en el mismo barrio Don Bosco de Zapala con el asesinato de Ciro, un perro dogo.

El caso tiene el antecedente del asesinato de Ciro, un dogo argentino de 11 años, al que un hombre le disparó mientras era paseado junto a su dueña por el mismo barrio.

Uno de los perros murió

Como consecuencia de las condiciones en las que se encontraban, uno de los perros murió. El otro sufrió un cuadro de intoxicación severa que fue constatado posteriormente mediante atención veterinaria.

Para sostener la acusación, la Fiscalía reunió distintas evidencias durante la investigación. Entre ellas incorporó las denuncias realizadas por vecinos, fotografías de los animales y del domicilio, entrevistas a testigos y el registro de una inspección realizada en el lugar.

También presentó un informe elaborado por una médica veterinaria y los resultados de estudios de laboratorio practicados a uno de los perros. A esa evidencia se sumó un video aportado por una de las denunciantes.

Con estos elementos, Pizzipaulo sostuvo ante la jueza de garantías Bibiana Ojeda la acusación contra el hombre por el trato que, según la investigación, recibieron los dos animales mientras estaban bajo su cuidado.

La defensa pidió tiempo para analizar una pericia

Durante la audiencia, la defensora oficial solicitó un plazo de un mes para analizar el informe elaborado por la médica veterinaria.

La jueza de garantías tuvo por formulados los cargos y estableció que las partes tendrán tiempo hasta el 28 de octubre para continuar trabajando sobre el caso y evaluar las distintas alternativas previstas por el sistema procesal.

La investigación continuará así centrada en determinar las circunstancias en las que los dos perros permanecieron en la vivienda y las consecuencias que tuvieron las condiciones denunciadas sobre su salud, incluida la muerte de uno de los animales y la intoxicación severa que sufrió el otro.