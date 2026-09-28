Fuerte choque entre una moto y una Amarok: un motociclista fue trasladado al hospital

El siniestro ocurrió en Conquistadores del Desierto, en el cruce con calle La Pampa. El motociclista estaba consciente, pero sufrió fuertes golpes y fue asistido por el SIEN.

Fuerte choque entre una moto y una Volkswagen Amarok: un motociclista fue trasladado al hospital

Un fuerte choque entre una motocicleta y una Volkswagen Amarok ocurrió este lunes por la mañana en el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén. Como consecuencia del impacto, el motociclista resultó herido y debió ser asistido por personal del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN).

El accidente se produjo pasadas las 8:30 sobre la avenida Conquistadores del Desierto, en el cruce con calle La Papa. Tras el impacto, varios automovilistas que circulaban por el lugar frenaron para auxiliar al motociclista, mientras que también intervino personal de la Policía de Neuquén.

Cuando llegaron los equipos de emergencia, el hombre se encontraba consciente y lúcido. Además, podía mover sus extremidades, aunque presentaba fuertes golpes y manifestaba mucho dolor como consecuencia del choque.

Luego de la primera asistencia en el lugar, los profesionales del SIEN resolvieron trasladarlo a un hospital para realizarle una evaluación médica y determinar el alcance de las lesiones sufridas.

El tránsito, complicado tras el choque

El siniestro generó importantes demoras en la circulación. En estos momentos, el tránsito se encuentra muy atascado en el sector, por lo que se recomienda circular con extrema precaución y, de ser posible, evitar el cruce mientras se desarrolla el operativo de asistencia.

Personal policial permanece en el lugar para intervenir en el procedimiento y ordenar la circulación, mientras se aguarda el avance de las tareas de emergencia.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre cómo se produjo la colisión ni se informó oficialmente el estado de salud del motociclista luego de su traslado.

Un motociclista quedó abajo de un camión de Cliba

Otro fuerte accidente ocurrió el sábado por la tarde en Centenario, donde un motociclista resultó herido tras impactar contra un camión recolector de residuos de la empresa Cliba.

El siniestro se registró alrededor de las 15:50 en la esquina de Leopoldo Lugones y Luis Sandrini, en inmediaciones del barrio Devi 100 Viviendas. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Policía de Tránsito, el camión Scania circulaba por Sandrini, mientras que el joven se desplazaba en una Honda de 250 centímetros cúbicos por Lugones.

Por causas que son materia de investigación, la motocicleta impactó contra el lateral izquierdo del camión, a la altura de la puerta del conductor y la rueda delantera. El motociclista llevaba casco y sufrió una lesión de gravedad en una de sus piernas.

Gentileza: Centenario Digital.

La Policía de la Comisaría 52 intervino en el lugar y realizó un corte preventivo de las calles para permitir la asistencia médica y preservar la escena. El joven fue atendido por una ambulancia del Hospital Natalio Burd y posteriormente trasladado al centro de salud.

No obstante, debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado al Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén. Según precisaron, el joven presentaba fracturas de cadera, fémur y muñeca izquierda.

Ambos rodados fueron trasladados de manera preventiva al destacamento de Villa Obrera, donde permanecerán a la espera de las pericias correspondientes. Serán esos peritajes los que permitan determinar la mecánica exacta del siniestro y eventuales responsabilidades, mientras la atención también está puesta en la evolución del joven, cuyo estado de salud se aguarda conocer en las próximas horas.