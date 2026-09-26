Monitoreo sísmico y manejo del fuego: se acentúan recortes y se trasladan costos a Neuquén

El Presupuesto 2027 prácticamente firma el certificado de defunción al INPRES, que monitorea la actividad telúrica. La provincia deberá reforzar su propia red y también absorber el ajuste en el combate a incendios forestales.

El proyecto de presupuesto 2027 que el gobierno nacional envió al Congreso la semana pasada obligará a Neuquén a levantar la guardia en dos áreas sensibles para la provincia que están a un tris de quedar al borde del desfinanciamiento y que obligará a las autoridades provinciales a ocuparse en forma perentoria en materia ambiental.

Se trata de los recortes al monitoreo sísmico y al control del fuego, en especial en territorios de jurisdicción federal como los parques nacionales.

Según el proyecto, la prevención sísmica deja de existir como programa presupuestario autónomo en la estructura de la Ley de Presupuesto. Luego del proceso de reordenamiento administrativo que el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) fue absorbido por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), las funciones de monitoreo telúrico quedaron técnicamente reducidas a una actividad secundaria dentro de la partida presupuestaria del organismo, con una pérdida de la trazabilidad de su caja y la independencia de ejecución asignada.

Según el texto enviado por el gobierno al Parlamento, al comparar la proyección financiera nominal para 2027 ajustada por la inflación pautada en el propio proyecto de ley (18% anual) frente a los créditos ejecutados y vigentes de 2026, la partida destinada a la prevención sísmica sufrirá un recorte real del 86,1%.

INPRES.

De esta manera, el achique se mantiene en línea con la tendencia de subejecución presupuestaria registrada en el bienio 2024–2026, que, además, afectó los fondos de financiamiento para investigación geológica, compra de equipamiento tecnológico y actualización salarial técnica del personal especializado de la red.

¿Por qué es un dato desalentador para Neuquén? La provincia concentra uno de los mayores índices de sismicidad asociada a operaciones no convencionales de fractura hidráulica, con epicentros continuos en zonas como Añelo, Sauzal Bonito y Rincón de los Sauces, tal como lo confirmaron los registros del INPRES y estudios de científicos de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Tampoco sería prudente dejar a la ligera la observación y monitoreo del impacto de la actividad volcánica en la cordillera argentino-chilena.

El INPRES cumple el rol clave para identificar sismos de origen tectónico natural y eventos inducidos por la actividad hidrocarburífera. Se teme que el recorte del 86,1% de las partidas comprometa la calibración, reposición de sensores y mantenimiento técnico en tiempo real de la red local de sismógrafos pertenecientes al organismo nacional.

A consecuencia del retiro del financiamiento nacional para sostener la red de observación pública, el Estado neuquino se verá forzado a absorber la carga económica a través de la Red Sismológica Provincial o mediante convenios con otras instituciones especializadas en la materia.

INPRES.

Si bien se busca desalentar cualquier alarmismo, según los especialistas, el debilitamiento de la red de monitoreo también podría incidir directamente sobre la evaluación del riesgo sísmico de obras de alta vulnerabilidad estratégica ubicadas en territorio neuquino, como las presas hidroeléctricas sobre los ríos Limay y Neuquén, infraestructura de transporte de gas y petróleo (gasoductos y oleoductos troncales) y los asentamientos urbanos lindantes a la zona de producción no convencional.

Manejo del fuego

Por otra parte, en el proyecto de Presupuesto 2027, el conjunto de las partidas destinadas a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación representa apenas el 0,014% del presupuesto total consolidado, por lo que se ratifica un ajuste en el que el presupuesto ambiental global resulta un 84,3% menor en términos reales respecto al nivel de 2023.

Para el ejercicio fiscal 2027, el Proyecto de Ley asigna $38.815 millones de pesos al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Si bien el monto nominal implica una recomposición de alrededor del 22% real frente al presupuesto reestructurado de 2026, la partida sigue estando significativamente por debajo de las asignaciones históricas de 2023 en términos de poder adquisitivo constante.

Brigadistas de Neuquén, durante una capacitación. Archivo LMN.

Se advierte que la efectividad del monto asignado quedará condicionada por el historial reciente de subejecución de fondos ambientales. En 2024 la ejecución de partidas de prevención y equipamiento fue nula; en 2025 se ejecutó solo el 31%; y en los primeros 8 meses de 2026 la ejecución alcanzó apenas el 16,9% ($2.957 millones) de lo presupuestado.

A semejanza de lo que ocurrirá con el INPRES, ante la menor cobertura presupuestaria federal y el riesgo derivado de la subejecución del SNMF, es altamente probable que Neuquén también se vea obligada a absorber con recursos propios la logística en la venidera temporada estival.

Además de tener un ojo en los propios recursos forestales de la provincia, Neuquén tendrá que poner el otro en áreas de Parques Nacionales (Lanín y Nahuel Huapi) ante una eventual reacción tardía del diezmado SNMF.

Tal como ocurrió en ejercicios anteriores, la política presupuestaria proyectada para 2027 consolida la transferencia sistemática de pasivos ambientales y costos diferidos hacia las provincias por parte del gobierno nacional, con un sesgo negacionista sobre la agenda climática, tal como ocurre desde que Milei se hizo cargo de la Presidencia.