Gaido adelantó que avanza la nueva ciudad deportiva de Neuquén: techaron el polideportivo

El intendente celebró que el espacio "va a recibir a los chicos y a las chicas, principalmente a los jóvenes del oeste de la ciudad de Neuquén".

El intendente Mariano Gaido recorrió los trabajos estructurales de la nueva ciudad deportiva de Neuquén capital . Se trata del nuevo Salón de Actividad Física ( SAF ) en el barrio Melipal. La infraestructura sumará un espacio moderno y techado para consolidar el desarrollo recreativo y social de todo el sector.

"Ya se techó este polideportivo de 1.500 metros cuadrados. Es uno de los polideportivo que desarrollamos, que ya es una característica de la ciudad de Neuquén", sostuvo el jefe comunal respecto al avance de la obra.

Explicó que este tipo de inyección constante de capital en el territorio neuquino es posible gracias a una administración responsable y al esquema de cuentas ordenadas. "Estamos hablando de más de 10.000 millones de pesos que son fondos públicos, fondos de la ciudad", precisó Gaido.

Se trata de una política pública fundamental para brindar herramientas de contención y esparcimiento a las juventudes locales. El objetivo principal de esta planificación es que cada habitante acceda a servicios en cada barrio.

La obra pública descentralizada que impulsa el municipio

La red de infraestructura deportiva descentralizada que impulsa el Ejecutivo marca un camino claro de la gestión. "Ya lo hicimos en el barrio San Lorenzo, en el barrio Confluencia, en Parque Industrial, en el Hi.Be.Pa y ahora estamos en el barrio Melipal", repasó el mandatario.

La ejecución de los trabajos logísticos y constructivos fue adjudicada a una firma de la región para defender las fuentes laborales genuinas. El intendente subrayó el orgullo neuquino al observar el trabajo local: "Fíjate lo avanzado que está la obra con esta empresa neuquina que realmente es un orgullo".

Desde el municipio edstatcaron que esta nueva infraestructura abrirá puertas para el desarrollo personal, la salud y la integración de miles de habitantes de la capital provincial. El intendente dijo que este nuevo espacio "va a recibir a los chicos y a las chicas, principalmente a los jóvenes del oeste de la ciudad de Neuquén".

En el predio, los operarios mantienen un ritmo de trabajo sostenido e intenso para avanzar respetando los plazos estipulados. El capataz de la obra, Víctor Parra, brindó precisiones técnicas sobre las tareas de envergadura que dominan la agenda actual.

"Estamos haciendo la obra, estamos en la parte de la lo que sería hacer la finalización del techado, o sea, la parte más grande ya avanzamos", explicó el referente operativo.

Trabajos en proceso

Poder techar el recinto de grandes dimensiones permite independizar las labores interiores de las inclemencias climáticas típicas de la región. El equipo de construcción se concentra ahora en los cerramientos perimetrales para lograr aislar por completo el edificio.

"Nos estaría quedando la parte lateral que yo creo que en esta semana y la semana que viene más ya estaría tapado", anticipó el capataz de los trabajos.

En paralelo, los obreros preparan las bases para las estructuras destinadas a los espectadores. "Estamos por hormigonar la tribuna, la semana que viene", detalló Parra sobre el cronograma inmediato a ejecutar.

Una vez superada esta instancia de obra gruesa, los operarios iniciarán formalmente la fase de terminaciones e instalaciones. "La siguiente etapa va a ser la mampostería, lo que es los vestidores, los baños, las duchas", enumeró el encargado.

El equipo de trabajo en el terreno se muestra muy optimista porque las tareas de mayor complejidad ya fueron superadas con éxito: "Lo más pesado lo tenemos ya", concluyó el Parra.

Sobre los avances, Gaido expresó: "Orgullosos del plan de obra que se lleva adelante, viendo que ya se techó, que ya estamos muy avanzados" y recordó que la gestión prioriza la inversión comunitaria constante para que cada rincón de la ciudad crezca de manera equitativa y con oportunidades.