Cuál es la obra que licitarán para mejorar la conectividad entre Neuquén y Plottier

Será en paralelo a los trabajos de pavimentación de calle Futaleufú. El nuevo proyecto fue anunciado por el gobernador Rolando Figueroa.

El Gobierno de la provincia del Neuquén, a través del ministerio de Infraestructura y la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), licitará la obra de pavimentación y mejora integral de las calles Trenque Lauquen y Río Colorado Norte, en los ejidos de Neuquén y Plottier.

Así lo anticipó el gobernador Rolando Figueroa este viernes en sus redes sociales, tras la publicación del llamado a licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta obra es parte del plan de infraestructura que implementó la actual gestión y que ha permitido avanzar hasta el momento en más de 1.000 obras de distinto tipo a nivel territorial.

La intervención contempla una longitud total aproximada de 4,5 kilómetros, sobre la avenida interurbana calle Río Colorado -en el límite entre Plottier y Neuquén- y la calle Trenque Lauquen, en Neuquén capital. El presupuesto oficial asciende a $33.069.819.922,11, con un plazo de ejecución de 18 meses.

AVANZA LA PAVIMENTACIÓN DE FUTALEUFÚ Y LANZAMOS LA LICITACIÓN PARA SU CONTINUACIÓN



Mientras avanza la pavimentación de la calle Río Colorado–Futaleufú, lanzamos la licitación para pavimentar otros 4,5 kilómetros sobre Trenque Lauquen y Río Colorado Norte. Así seguimos… pic.twitter.com/cNPeXgQai1 — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) September 25, 2026

El proyecto incluye la ejecución de calzada pavimentada, obras de desagüe pluvial, adecuación de canales y alcantarillas, ampliaciones de la red de agua potable, resolución de interferencias, señalización y obras complementarias, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y acompañar el crecimiento urbano de este sector de la Confluencia.

Corredor estratégico

La obra constituye una nueva etapa de consolidación de este corredor vial estratégico. La provincia ya se encuentra ejecutando la pavimentación de la calle Río Colorado–Futaleufú, una intervención de aproximadamente cuatro kilómetros que conecta Neuquén y Plottier con Cipolletti y el acceso a Balsa Las Perlas. La obra incorpora, además del pavimento, infraestructura hidráulica, iluminación, veredas, bicisenda, dársenas para el transporte público y espacios de recreación.

De este modo, la nueva intervención sobre Trenque Lauquen y Río Colorado Norte permitirá dar continuidad hacia el norte a un corredor que ya se encuentra en ejecución hacia el sur, fortaleciendo la conexión entre distintos sectores de Neuquén y Plottier, y mejorando la integración vial de la Región Confluencia.

La pavimentación de este corredor forma parte de la planificación vial estratégica de la región y se suma a un conjunto de intervenciones que buscan transformar los accesos y fortalecer la conectividad metropolitana.

Apertura de ofertas

La recepción de sobres se realizará hasta el 28 de octubre de 2026, a las 12, en Mesa de Entrada de UPEFE, ubicada en calle Carlos H. Rodríguez 421, piso N°2, de la ciudad de Neuquén.

La apertura de sobres se llevará a cabo el mismo día, 28 de octubre de 2026, a las 13, en Sala de Reuniones del ministerio de Infraestructura, ubicada en la Rioja 229, piso N°12, de la ciudad de Neuquén.

“Con esta obra, el Gobierno provincial continúa fortaleciendo la infraestructura vial de la Confluencia mediante intervenciones que no sólo incorporan pavimento, sino también obras hidráulicas y de servicios, acompañando el crecimiento de las ciudades y mejorando la conectividad cotidiana de quienes transitan entre Neuquén y Plottier”, se indicó desde el Ejecutivo.