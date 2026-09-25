Se viene una nueva edición de Mi Ciudad Corre, con 6.500 inscriptos: el detalle de los recorridos y cortes en el tránsito

La quinta edición de la carrera se realizará este domingo con largada y llegada en la Isla 132 desde las 9.30. La propuesta incluye recorridos competitivos y recreativos por la costa de los ríos Neuquén y Limay.

Espectacular clima en la ciudad de Neuquén para la carrera Mi Ciudad Corre.

La quinta edición de Mi Ciudad Corre se realizará este domingo con largada y llegada en la Isla 132 desde las 9.30. Más de 6.500 personas se inscribieron para participar de las distintas propuestas, que incluirán recorridos competitivos y recreativos por la costa de los ríos Neuquén y Limay.

La propuesta contempla las distancias de 21K y 10K competitivas, 5K recreativa, 2K Infancias y la caminata de 2K con animales no humanos.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, destacó que esta quinta edición llega con una convocatoria de más de 6.500 personas y señaló que el cambio de recorrido hacia el Paseo Costero permite vincular la propuesta deportiva con uno de los espacios naturales que la ciudad viene incorporando a su desarrollo turístico.

Pasqualini remarcó además que Mi Ciudad Corre forma parte del calendario de actividades del mes aniversario y convoca no solo a corredores, sino también a familias que se acercan a acompañar y disfrutar de la jornada.

En ese sentido, sostuvo que este tipo de encuentros integran las propuestas recreativas, deportivas, culturales y turísticas que se desarrollan durante el año.

“Estos eventos lo que hacen es fortalecer esa consolidación, porque además sabemos que no solo participan neuquinos y neuquinas, sino que este tipo de carreras convocan a deportistas de otras ciudades”, expresó la funcionaria.

Por su parte, el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, explicó que para esta edición se modificó el circuito con el objetivo de aprovechar las costas de los ríos Neuquén y Limay.

Destacó que alrededor del 90 por ciento del recorrido permitirá a los participantes transitar por sectores vinculados directamente con el entorno natural.

Serenelli señaló que el esquema contempla los 21K y 10K competitivos, además de las alternativas recreativas de 5K, 2K Infancias y 2K con animales no humanos.

También destacó la coordinación entre la Municipalidad, el gobierno provincial, la policía y los equipos de emergencia para organizar el recorrido y el dispositivo de asistencia.

“Más de 6.500 participantes van a disfrutar de Mi Ciudad Corre en un marco totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados los años anteriores”, afirmó Serenelli, quien recordó que la largada será puntual a las 9.30.

Una propuesta que también incluye a los animales

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, informó que la caminata recreativa con animales cuenta con 300 participantes inscriptos, cupo que se completó pocas horas después de habilitarse.

La actividad integra nuevamente la programación para que las familias puedan participar junto a sus animales.

Los animales tendrán controles veterinarios antes de comenzar el recorrido y un espacio especialmente previsto para reducir su exposición al ruido y a la concentración de personas.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó la articulación de la Provincia con la organización y puso el foco en la actividad física y el aprovechamiento de los espacios naturales de la ciudad.

Indicó que el gobierno provincial acompañará el desarrollo de la carrera a través de los organismos que forman parte del operativo.

Desde la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz, explicó que se dispuso un esquema sanitario que permitirá acceder a todo el circuito de 21 kilómetros.

El operativo contará con un puesto médico avanzado, atención pediátrica y ambulancias ubicadas en puntos definidos previamente para facilitar eventuales asistencias y derivaciones.

Detalle de los recorridos

21K (Media Maratón) y 10K — Distancias Competitivas

Ambas categorías están pensadas sobre un trazado urbano de asfalto integrado:

Zona Centro: Desde la largada en la Isla 132, los corredores suben hacia el centro comercial e histórico de Neuquén Capital, transitando por las avenidas principales que visten la ciudad por su mes aniversario.

Conexión Costera: Luego del retome céntrico, los atletas regresan hacia el sur para empalmar de lleno con las extensiones del Paseo Costero Río Limay. El tramo final aprovecha los nuevos senderos pavimentados a la vera del río antes de encarar la recta final hacia el arco de llegada.

5K — Recreativa y Participativa

Recorrido y Distancia Real: Diseñado para toda la familia, este circuito tiene una extensión real de casi 6 kilómetros.

Trazado: Sale de la Isla 132, rodea la rambla principal y avanza en dirección este/oeste bordeando continuamente la costanera del Río Limay. Es un trayecto completamente plano y recreativo, pensado tanto para trotar como para caminar disfrutando del paisaje costero.

2K — Caminata con Animales y Kids

Trazado Protegido: Un circuito de corta distancia delimitado de punta a punta dentro de la infraestructura peatonal de la Isla 132. Cuenta con vallados y puestos de asistencia específicos para garantizar la seguridad de los niños y las mascotas participantes.

Acreditaciones y entrega de kits

Las acreditaciones y la entrega de kits se realizarán este sábado 26 en el SAF de barrio Confluencia, ubicado en Obrero Argentino 1460.

Para los 21K y 10K la atención será de 10 a 13, mientras que quienes participen de 5K y 2K Infancias deberán concurrir de 14 a 17.

La acreditación para la caminata con animales no humanos será de 10 a 13.

El referente de la organización, Martín Romero, explicó que las acreditaciones se organizarán por franjas horarias y según las distintas distancias, con el objetivo de ordenar la entrega de kits y facilitar la circulación de los más de 6.500 participantes previstos para esta edición.

Además, señaló que el operativo fue diagramado teniendo en cuenta la magnitud de la convocatoria y la necesidad de distribuir a los corredores de las pruebas competitivas y recreativas en distintos momentos de la jornada previa

Cortes y modificaciones en el tránsito

Durante la jornada habrá cortes de tránsito en la Isla 132 entre las 7 y las 12, y en el Paseo Costero Limay entre las 8.30 y las 10.30.

También habrá retenes transitorios en Obrero Argentino, desde Paseo Costero hasta calle Aguado, entre las 9.30 y las 10.30, y sobre Gatica, desde Arroyo Durán hasta Favaloro, entre las 10 y las 11.30.

Los organizadores solicitaron circular con precaución por Obrero Argentino, Paseo Costero Neuquén a la altura del Club Independiente, Río Negro, Aconcagua, Nordestrom, Senguer, Favaloro y Remigio Bosch, debido al paso de corredores y a la presencia del personal afectado al operativo.