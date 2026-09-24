Final de la Copa Robótica en Neuquén: días y horarios del evento que reunirá a cientos de estudiantes del país

La definición tendrá lugar en el Centro de Convenciones Domuyo. Los ganadores se asegurarán la clasificación al FIRST Global Challenge 2027.

El evento tendrá su colorario este fin de semana en la capital provincial.

La final nacional de la Copa Robótica Educabot 2026 llega a Neuquén capital. Durante dos días, el Centro de Convenciones Domuyo será escenario del encuentro que reúne a cientos de estudiantes de todo el país. La competencia se disputará este viernes 25 y sábado 26. Las jornadas estarán cargadas de programación, robótica e inteligencia artificial.

La competencia reunirá a 48 delegaciones provenientes de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un total de 240 estudiantes que buscarán quedarse con el título nacional. Además, estará en juego la clasificación al FIRST Global Challenge 2027, certamen internacional que reúne a jóvenes talentos de diferentes países.

Otro de los grandes incentivos será el premio destinado a las instituciones educativas: los tres primeros puestos accederán a un fondo total de 100 millones de pesos en equipamiento tecnológico para sus colegios y jurisdicciones.

La Copa Robótica es organizada por Educabot junto al Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de los ministerios de Educación y de Juventud, Deportes y Cultura —con ECyDENSE—, la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (Anide), la Legislatura provincial y la Municipalidad.

Dos escuelas representarán a Neuquén

La provincia tendrá dos representantes en la instancia nacional. Por un lado, el Colegio Neuquén Oeste consiguió la clasificación con el equipo “Casi Media Docena” luego de obtener el primer puesto provincial. Por el otro lado, participará la EPET N° 25 de Plottier, representada por el equipo “Wind Warriors”.

La final será el cierre de un extenso recorrido educativo que involucró a más de 15.000 estudiantes de 1.386 colegios argentinos. Según se informó, el 66% de los establecimientos participantes están ubicados en localidades del interior del país.

Durante las etapas clasificatorias, los equipos tuvieron que superar diferentes desafíos vinculados con programación e inteligencia artificial, utilizando un kit homologado. En Neuquén, las delegaciones tendrán que optimizar sus dispositivos directamente en la pista y resolver problemas concretos en tiempo real ante el jurado.

El torneo cuenta además con el acompañamiento de Experiential Robotics Platform (XRP) y la Fundación Sadosky, entidades vinculadas a la democratización del acceso a la formación técnica y a la articulación entre el ámbito científico y productivo.

“La llegada de cientos de estudiantes secundarios visibiliza la trascendencia de articular esfuerzos y posicionar a Neuquén no solo como anfitriona de grandes eventos, sino como un verdadero motor de oportunidades vinculadas al futuro”, destacó Federico Bolan, vicepresidente de ECyDENSE. “La llegada de cientos de estudiantes secundarios visibiliza la trascendencia de articular esfuerzos y posicionar a Neuquén no solo como anfitriona de grandes eventos, sino como un verdadero motor de oportunidades vinculadas al futuro”, destacó Federico Bolan, vicepresidente de ECyDENSE.

Por su parte, el secretario de Anide, Joaquín Perren, resaltó el impacto educativo de la competencia. “La Copa Robótica pone a los estudiantes frente a desafíos que combinan conocimiento, creatividad y trabajo en equipo. Para Neuquén, ser sede de esta instancia nacional también significa abrir las puertas a jóvenes de todo el país y mostrar que la innovación se construye cuando la educación, la ciencia, la tecnología y el territorio trabajan de manera conjunta”, sostuvo.

Días y horarios de la final de la Copa Robótica

La actividad comenzará este viernes 25 de septiembre a las 8:30, con las acreditaciones y la apertura del denominado “espacio maker”. A las 13:30 se realizará la ceremonia oficial de apertura.

Desde las 15 hasta las 17 tendrán lugar los partidos de práctica. Luego llegará el momento de la competencia oficial: los primeros encuentros se desarrollarán entre las 17:15 y las 19:15.

El sábado 26, las acreditaciones volverán a comenzar a las 8:30 y los partidos oficiales se retomarán desde las 9 hasta las 13.

Luego de un intervalo, la competencia continuará de 14 a 16. Para las 16 está previsto el sorteo de los cruces finales, que determinará cuáles serán los ocho equipos que avanzarán a la instancia decisiva.

Las finales comenzarán a las 16:30, mientras que a partir de las 17 se desarrollará la ceremonia de cierre, premiación y show, que marcará el final de la Copa Robótica Educabot 2026 y la consagración de los ganadores.

Actividades gratuitas para toda la familia

Más allá de la competencia, durante las dos jornadas habrá actividades abiertas y gratuitas destinadas a toda la familia, entre ellas experiencias de realidad virtual y espacios lúdicos de iniciación técnica para niños.

El público general podrá participar de las propuestas recreativas que se desarrollarán en el predio, aunque deberá realizar previamente la acreditación a través de la plataforma oficial de la Copa Robótica.

El viernes también habrá una ceremonia de apertura con show de acrobacia, humanoides y DJ en vivo, antes del comienzo de los partidos de práctica y de los primeros cruces oficiales.