Marito "El Petroka" reveló detalles del hostigamiento y las amenazas de muerte recibidas: ¿Cuál sería la razón?

El humorista contó a LM Neuquén que no pudo radicar la denuncia todavía e indicó que las agresiones en redes sociales son más común de lo que parece.

Las amenazas de muerte al humorista neuquino Mario Uribe, conocido como “ Marito El Petroka” provocaron conmoción entre sus seguidos quienes manifestaron su solidaridad ante las reiteradas amenaza de muerte que recibió en redes sociales.

Compartió detalles sobre la compleja situación de acoso y amenazas de muerte que experimenta en sus redes sociales. Tras recibir una masiva ola de solidaridad por parte de sus seguidores, el comediante explicó que el agresor es una persona con la que comparte un vínculo familiar lejano, a quien no ve desde la infancia y que atraviesa una situación de consumo problemático.

“ Conozco a esta persona, pero no la veo desde que éramos muy pibitos. Tenemos familia lejana en común, sé quién”, contó Mario a LM Neuquén . Estimó que “la bronca viene porque yo no le respondía los mensajes que dejaba en mi página, pero yo no puedo ver todos los mensajes. Imaginate que hoy, gracias al apoyo de la gente, son 600.000 seguidores en Facebook”.

El comediante dijo que el hostigamiento comenzó a escalar manera drástica tras una respuesta a una provocación. "Cometí el error de responder un mensaje donde él dice algo muy particular sobre mi mamá, que a mí me afectó muchísimo. Y le respondí, eso desató todol. Empezó a mandar audios, estuvo como un día y medio mandando audios".

Qué hacer ante este tipo de situaciones

A pesar de que el agresor padece problemas de adicciones, Mario aclaró que es plenamente consciente de sus actos y que las amenazas han sido dirigidas exclusivamente hacia él, sin involucrar a otros familiares. "Amenazas para mí, solamente esa fue la más cruda. En otras me dijo un montón de cosas superhumillantes", detalló.

Mario señaló que intentó buscar asesoramiento legal para radicar una denuncia, pero se encontró con algunas trabas burocráticas. "Llamé por teléfono a una fiscalía y me dijeron: 'No, eso es en la comisaría'. En la comisaría me dijeron: 'No, esto ¿Pero qué fue por redes sociales? Ah, bueno. No, no, andá a la fiscalía entonces'". Entonces todavía no pudo canalizar la denuncia por hostigamiento y amenazas.

Respecto a la normalización del odio y el acoso en redes sociales aseguró que es común. "Eso es lo que yo digo en el video, que es común. No sé si la amenaza de muerte así tan explícita, pero yo he subido videos con mi perro y te escriben: 'Uh, ojalá te atropellen a vos y a tu perro. Ojalá te lo maten. Ojalá se te muera pronto.' No sé qué haría yo el día que tenga hijos. No lo pienso mostrar ni a palo".

El acosador en los propios audios da cuenta que reside en una barriada de General Roca y el humorista tiene una fecha en esa ciudad. Aseguró que no la va a suspender. "Tengo un show en Roca el 31 de octubre. Si lo veo me voy a dar cuenta que está. Quizás la gente también esté alerta", agregó.

Voy a ir buscarte y a meterte un plomazo en la panza"

“El Marito” contó que ese tipo de mensajes intimidatorios son usuales en redes sociales. Al mismo tiempo, compartió un audio donde un hombre, que dice vivir en General Roca, lo amenazó de muerte.

Uribe, sostuvo que los que le pasó a Pettinato, conductor de Soñé que volaba, el programa de Olga, “lamentablemente es más común de lo que parece”.

Acto seguido, y a modo de ejemplo, subió a su cuenta varios audios en los que se escucha la voz de un hombre que lo amenaza de muerte. “Mario, algún día va a caer acá el Casino de Roca. Tengo los vehículos, tengo todo para irte a buscar hasta tu casa y meterte un cuetazo en la panza. Porque vos no me conocés. Y yo no la corro ni de tumbero ni de chorro. Yo soy padre”, le dice.

En los audios no se aclara a cuento de qué situación viene esta amenaza. La voz reitera: “Si la querés seguir, yo te voy a ir a buscar, te voy a encontrar y te voy a meter un plomazo en la panza. Me importa tres pedos reventar a un gil”.

Las intimidaciones son reiterativas, en un tramo del audio le advierte: “Vos ni me conocés, loco. ¿Me querés denunciar? Denunciame. Pero vos no sabés la mierda que yo puedo llegar a hacer. Y si te tengo que ir a buscar y te tengo que meter un cuetazo a quemarropa lo voy a hacer. Conmigo no se jode, campeón. No sé qué te comiste”.

Él mismo le dice que vive en el barrio Carlos Soria, de la ciudad de General Roca.