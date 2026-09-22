Mide casi 2 metros y ya logró un Récord Guinness: la historia del caballo más alto del mundo

El impresionante ejemplar de raza Shire se convirtió en una verdadera celebridad del mundo ecuestre y todavía podría crecer varios centímetros más.

El caballo de raza Shire sorprende por sus casi 2 metros de altura y sus imponentes dimensiones.

Hugo tiene apenas 4 años, mide casi 2 metros y ya es dueño de un Récord Guinness . El imponente caballo se convirtió en una verdadera celebridad dentro del mundo ecuestre por sus dimensiones, que lo distinguen incluso entre los ejemplares de una de las razas más grandes.

El animal pertenece a la raza Shire , una variedad británica conocida históricamente por su gran tamaño y fortaleza. Hugo fue criado en el condado inglés de Northamptonshire , donde sus características comenzaron a llamar la atención de quienes se dedican a la cría y exhibición de estos caballos.

Su altura alcanzó los 1,99 metros , medida con la que fue reconocido por Guinness World Records como el caballo vivo más alto del mundo. El ejemplar pertenece a Brett Masters , propietario de Tove Valley Shire Horses, y, según su cuidador, todavía es “solo un bebé”: podría continuar creciendo durante los próximos tres años.

La medición que sorprendió al mundo

Para determinar oficialmente su altura, Hugo fue medido por un veterinario bajo el protocolo establecido por Guinness World Records. El procedimiento se realizó sin herraduras y tomó como referencia la cruz, es decir, el punto más elevado del lomo del caballo, ubicado en la base del cuello.

El resultado fue de 1,99 metros de altura, equivalentes a 19,2 manos, una unidad de medida tradicional utilizada en el ámbito ecuestre. Con esa dimensión, Hugo quedó registrado por la organización como el caballo vivo más alto del mundo, una marca que lo convirtió en uno de los ejemplares más llamativos de su raza.

El animal pertenece a Brett Masters, propietario de Tove Valley Shire Horses, un centro especializado en la cría y exhibición de esta emblemática raza británica. Cuando adquirió a Hugo con apenas 18 meses de edad, ya era evidente que se trataba de un ejemplar extraordinario. Sin embargo, su dueño nunca imaginó que terminaría superando incluso los parámetros habituales de una raza famosa por sus enormes dimensiones.

Por qué Hugo todavía podría crecer más

Lo que hace aún más sorprendente su récord es que Hugo continúa en pleno desarrollo. Según explicó Masters, los caballos Shire pueden seguir creciendo hasta los ocho años o incluso más, por lo que el actual récord podría no representar su altura definitiva.

“ Todavía le quedan tres años de crecimiento. Es solo un bebé ”, afirmó el criador al referirse al animal. Sin embargo, ese crecimiento acelerado también implica desafíos. Los especialistas que lo atienden monitorean permanentemente su evolución debido a que un tamaño tan excepcional puede generar problemas óseos, musculares y articulares.

La vida de lujo del caballo récord

Mantener saludable a un caballo de semejante porte requiere cuidados fuera de lo común. Hugo recibe controles veterinarios constantes, masajes regulares, revisiones odontológicas cada seis meses y tratamientos de quiropráctica. Además, sigue una dieta cuidadosamente diseñada y complementada con suplementos nutricionales para acompañar su crecimiento.

Su alimentación también impresiona por las cantidades. Un caballo Shire adulto puede consumir entre 15 y 20 kilos de heno por día, además de abundante pasto fresco. No es un dato menor si se considera que estos animales suelen rondar los 850 kilos de peso y que algunos ejemplares superan la tonelada.

Pese a su imponente tamaño, quienes conviven con él destacan su carácter afable. Según Masters, Hugo es un caballo extremadamente tranquilo y sociable, una combinación que lo convirtió en una atracción local mucho antes de alcanzar la fama internacional. Actualmente participa en demostraciones de tiro tradicional y continúa aprendiendo a transportar jinetes, actividades que ayudan a difundir la historia de su raza.