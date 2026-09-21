Una pareja y un niño quedaron varados en el sector de La Atravesada. El operativo se realizó con maquinaria pesada y personal especializado, en medio de ráfagas.

Quedaron atrapados por la nieve y el viento en la Ruta 13 y tuvieron que ser rescatados.

Una familia neuquina que recorría la provincia quedó atrapada con su vehículo en la Ruta Provincial 13 , en el sector de La Atravesad a , debido a las intensas nevadas y los fuertes vientos que afectaron la zona cordillerana. El operativo de rescate se puso en marcha luego de que se recibiera el pedido de asistencia y permitió trasladar a las tres personas hasta un lugar seguro.

El procedimiento se realizó durante el domingo y fue coordinado por la Secretaría de Emergencias de la provincia, con la participación de personal de Vialidad, efectivos de la Policía de Neuquén del área Rural de Zapala y equipos de atención sanitaria.

La familia se movilizaba en un vehículo menor que no pudo continuar su recorrido. Uno de los principales inconvenientes fue que no contaba con cadenas para circular en las condiciones que presentaba la ruta. A esto se sumaron las intensas nevadas y las ráfagas de viento , que en ese sector llegaron a superar los 120 kilómetros por hora.

El viento blanco también complicó las tareas de asistencia. La acumulación de nieve y la escasa visibilidad hicieron imposible que el vehículo pudiera avanzar por sus propios medios, por lo que fue necesario desplegar un operativo con maquinaria pesada y personal preparado para trabajar en condiciones meteorológicas adversas.

Una mujer embarazada entre las personas rescatadas

Finalmente, los equipos lograron llegar hasta el vehículo y poner a salvo a los tres ocupantes: dos adultos y un niño. La mujer, además, se encontraba embarazada.

Según informó el director de Protección Civil de Neuquén, Carlos Cruz, todos los integrantes de la familia se encontraban en buen estado de salud y no presentaban complicaciones al momento de ser asistidos.

Una vez concretado el rescate, las personas fueron trasladadas hasta un lugar seguro con acompañamiento sanitario. La intervención permitió evitar que permanecieran durante más tiempo expuestas a las bajas temperaturas, la nieve y las ráfagas que afectaban el sector.

Una jornada complicada en distintos puntos de Neuquén

El episodio ocurrió en una jornada marcada por las condiciones meteorológicas adversas en distintos sectores de la provincia. La Ruta 13 fue uno de los puntos donde la combinación de nieve y viento generó mayores dificultades para la circulación.

Cruz señaló que las ráfagas superaron los 120 kilómetros por hora en diferentes sectores cordilleranos y precordilleranos, mientras que en la zona del Alto Valle también se registraron vientos fuertes, con velocidades de entre 85 y 87 kilómetros por hora en el área de la Confluencia.

Las condiciones obligaron a extremar las tareas de prevención y asistencia en las rutas, especialmente en aquellos sectores donde la presencia de nieve, hielo y viento blanco puede cambiar rápidamente las condiciones de circulación.

Desde Protección Civil remarcaron la importancia de contar con los elementos adecuados antes de emprender viajes hacia zonas cordilleranas durante jornadas de condiciones meteorológicas complicadas. En el caso de la familia rescatada en La Atravesada, la falta de cadenas fue uno de los factores que impidió que pudiera continuar su recorrido.

El operativo terminó con los tres integrantes de la familia a salvo y en buen estado, luego de una intervención que requirió la coordinación de distintos organismos provinciales y el trabajo de equipos especializados en un sector donde el temporal había dejado la ruta prácticamente intransitable.