La provincia destina 13,7 millones de pesos por cada estudiante, en un contexto atravesado por caída en los resultados de calidad educativa en todo el país.

Neuquén tiene el mayor gasto público por alumno del país, pero menos datos sobre su desempeño educativo.

En medio del debate por los malos resultados de las pruebas PISA , un informe de la Fundación Libertad posicionó a Neuquén como la provincia que más dinero público invierte por cada estudiante que integra su sistema educativo. Aunque la provincia gasta 5,6 veces más por alumno que Tucumán, la baja participación de las escuelas en pruebas como Aprender hace difícil conocer la calidad de la educación y el desempeño que los niños y jóvenes que estudian en la provincia.

En base a datos del Ministerio de Capital Humano de la Nación (2024 y 2025) e información que se extrae de los presupuestos provinciales 2026, el informe de la Fundación Libertad muestra que la provincia de Neuquén tiene un total de 165.975 estudiantes. Cada uno de ellos exige un gasto público de 13,7 millones de pesos, entre lo que se incluye la infraestructura educativa y el salario docente, que se posiciona también a la cabeza del ranking nacional.

El gasto educativo neuquino se ubica en el primer lugar, seguido por el de Tierra del Fuego (12,32 millones por alumno), Santa Cruz (8,39 millones), La Pampa (6,95 millones), CABA (6,44 millones) y Río Negro (5,66 millones).

En el extremo contrario, en cambio, se cuentan la provincia de Buenos Aires (3,12 millones por alumno), Misiones (3,04 millones) y Tucumán (2,46 millones).

Aunque Neuquén gasta aproximadamente 5,6 veces más por alumno que Tucumán, desde la fundación consideraron que "estas brechas responden a factores como costo de vida, estructuras salariales, acuerdos paritarios, capacidad fiscal, escala del sistema, dispersión territorial, ruralidad, educación privada subvencionada y estructura de la matrícula". Por lo tanto, "no reflejan, por sí solas, mayor o menor eficiencia del gasto".

La educación como prioridad

Pese a que no existe información suficiente para conocer cuánto impacta la mayor inversión en educación en el nivel de aprendizaje y enseñanza en Neuquén, los datos publicados en el informe demuestran que el gobierno provincial ubica a la educación entre sus temáticas prioritarias, algo que se ve reflejado en el porcentaje de su presupuesto total que se vuelca a salarios docentes y otras erogaciones vinculadas a las escuelas.

"Una segunda forma de analizar el tema es observar el peso del gasto educativo dentro del gasto público provincial total. En 2026, el promedio ponderado se ubicó en 25,6%", reza el informe.

En esa medición, Neuquén también forma parte de los primeros puestos, por encima del promedio nacional. Mientras que Santiago del Estero destina el 34% de su presupuesto total a la educación, la partida educativa neuquina representa el 30,4% de su presupuesto público total.

En el otro extremo de la tabla se posicionan de Catamarca y Tucumán, que destinan menos del 19% de su presupuesto total a los gastos educativos.

"Estos indicadores muestran que el financiamiento educativo provincial presenta fuertes asimetrías territoriales, evidenciando diferencias no sólo en el gasto por alumno, sino también en el esfuerzo presupuestario de cada una de las provincias", concluyeron.

Los salarios docentes explican la inversión

La mayor proporción de los fondos que las provincias destinan a la educación se explican a partir de la masa salarial docente. En este campo, la provincia de Neuquén también lidera las estadísticas, algo que se explica no sólo por las negociaciones paritarias entre el gobierno provincial y el gremio docente ATEN sino por un costo de vida más alto con respecto a otras provincias argentinas.

El informe toma el salario de referencia de una maestra o maestro de grado de primaria con 10 años de antigüedad. En Neuquén, el ingreso de estos trabajadores de la educación ronda los $2.296.123 de pesos. Se trata del sueldo más alto del país, seguido por Santa Cruz ($1.818.697), Tierra del Fuego ($1.561.921), Córdoba ($1.447.030) y Río Negro ($1.357.243).

En el otro extremo de la tabla se posicionan los salarios de Catamarca ($1.035.352), Chubut ($1.018.386), Mendoza ($909.947) y Misiones ($878.935), lo que incluye también escenarios disímiles en cuanto al costo de vida y, por lo tanto, el poder adquisitivo que representa cada suma.

Cantidad de docentes por alumno

Como se considera que la superpoblación de las aulas es un factor de afecta a la calidad educativa, desde la Fundación Libertad también analizaron la cantidad de estudiantes por cada docente en las distintas provincias argentinas. El indicador de alumnos por docente permite aproximar la carga relativa del sistema, y a nivel nacional reflejó un promedio de 12,4 estudiantes por cada educador.

Neuquén, en esta comparativa, también ofrece resultados más positivos que la media de Argentina, con 8,5 estudiantes por cada docente que tiene el sistema educativo provincial. Sin embargo, desde la Fundación explicaron que "esta dispersión muestra que la dotación docente también presenta diferencias territoriales significativas".

Hay casi 2.000 alumnos en las escuelas rurales neuquinas.

"Un menor ratio no necesariamente implica, por sí solo, mejores condiciones de enseñanza, ya que puede estar asociado a sistemas más pequeños, mayor ruralidad, cargos con distinta carga horaria o formas diversas de organización escolar", señalaron. Neuquén, por ejemplo, cuenta con muchas situaciones de educación rural con poca concentración de estudiantes por establecimiento.

"Del mismo modo, un ratio más alto no necesariamente indica falta de docentes, pero sí refleja una mayor concentración de alumnos por agente docente y, por lo tanto, una presión relativa distinta sobre la estructura del sistema", señalaron desde la Fundación.

Indicadores versus calidad educativa

El informe de la Fundación Libertad demostró que Neuquén se ubica por encima del promedio en términos de inversión educativa, con mayor gasto por alumno, mejores salarios docentes, un tercio del presupuesto destinado a la materia y una menor concentración de estudiantes por cada educador.

Sin embargo, los parámetros no son suficientes para determinar por sí solos si la calidad educativa de la provincia se ubica por encima de la media nacional. En una entrevista con LU5, el presidente de la asociación Educar 2050, Manuel Álvarez Trongé, advirtió sobre las dificultades para conocer el nivel de la provincia sin datos representantivos en las pruebas Aprender.

"Neuquén tiene pocos datos, no se presentan todas las escuelas desde que empezaron estas pruebas", dijo y agregó: "En los pocos datos que se tienen, está más o menos en el promedio nacional o un poco mejor, pero con datos que no son estadísticamente serios".

Aunque reconoció que la provincia está a la vanguardia en inversión y en ofrecer "un nivel de salarios mejor que en el resto del país", aclaró que "hay que hacer un trabajo estructural y muy planificado en la formación de los futuros docentes".

En ese contexto, la asociación Educar 2050 celebrará este martes su XIX Foro de Calidad y Equidad Educativa en Neuquén capital para plantear la necesidad de fortalecer la capacitación docente y así vincular la riqueza natural que tiene Neuquén con la riqueza de sus recursos humanos y la riqueza del futuro que representa toda la cuenca".

Álvarez Trongé alertó sobre los resultados de las pruebas PISA, que demostraron un deterioro en la calidad educativa en la Argentina, con un descenso en las tres materias evaluadas y una caída en el ranking internacional. Hoy, Argentina ocupa el lugar 72 de 91 países evaluados y el octavo entre los 13 países evaluados en América del Sur.

"En el último año secundario, los resultados dicen que el 86% no puede resolver un ejercicio de matemáticas", se alarmó. Y agregó que, desde Educar 2050, consideran que la formación docente inicial y continua es "la bala de plata" para mejorar el desempeño.

"Toda la doctrina internacional se basa en que el sistema no va a tener mejor calidad en sus estudiantes o en sus resultados que la que tienen sus docentes", concluyó.