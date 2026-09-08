Afirman que además, tres de cuatro estudiantes no pueden resolver operaciones matemáticas. La reacción del gobierno frente a las alarmantes estadísticas.

El peor resultado de las pruebas PISA en 20 años: solo 1 de cada 12 estudiantes argentinos alcanza el nivel básico.

Este martes se conocieron los resultados de las pruebas PISA 2025 y Argentina mostró un panorama alarmante. Los resultados revelan que, tras la histórica caída registrada en la edición de 2022, el aprendizaje se estancó o continúa en descenso. De esta manera, el país se ubica en el 8º puesto entre los 13 países analizados de la región y en el puesto 72 de 91 de los países evaluados, el peor resultado en 20 años .

Según los resultados, menos de 1 de cada 12 estudiantes alcanza el nivel básico en todas las materias y se muestra comprometido.

Los estudiantes de 15 años obtuvieron peores resultados que en las evaluaciones de 2022 y 2018 en matemática, lectura y ciencias . El país revela que 8 de cada 10 estudiantes no alcanza los niveles mínimos de desempeño en Matemática; en tanto 6 de cada 10 no obtiene los aprendizajes mínimos en Lectura y en Ciencias.

Los datos surgen del informe "¿Cómo le fue a Argentina en PISA 2025?" de Argentinos por la Educación, elaborado por María Sol Alzú, Martín Nistal y Lucía Vallejo, en base a los resultados publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La caída promedio de la OCDE en la última década ha sido significativa: 7 puntos en ciencias, 22 en matemática y 28 en lectura.

La prueba PISA es una evaluación internacional de la OCDE que mide el desempeño de estudiantes de 15 años en Matemática, Lectura y Ciencias, con énfasis en la capacidad de aplicar esos aprendizajes a situaciones nuevas, tanto escolares como de la vida cotidiana.

Tres de cuatro estudiantes no pueden resolver operaciones matemáticas

Los estudiantes argentinos lograron alcanzar 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. En el caso de matemáticas, el 76% no alcanzó el nivel mínimo de desempeño. Estos resultados empeoraron respecto de los obtenidos en 2022.

Solo el 24% de los estudiantes argentinos alcanzó el nivel básico de competencia, frente al 65% de la OCDE. Esto significa que tres de cada cuatro alumnos del país el 76%, no pueden resolver operaciones matemáticas sencillas de la vida cotidiana. La proporción era del 73% en 2022 y del 69% en 2018.

Asimismo, casi no hubo estudiantes que alcanzaran los niveles 5 o 6, correspondientes a los desempeños más altos.

Estos resultados dejaron a Argentina en el puesto 75 entre los países y economías participantes y en la posición 8 entre los 13 países de América Latina que formaron parte de la evaluación.

La proporción de estudiantes argentinos que no alcanzaron el nivel mínimo en Matemática fue mayor que la de Brasil (72%), Colombia (71%), Costa Rica (70%), Perú (70%), México (69%), Chile (59%) y Uruguay (57%) y menor que la de Guatemala (92%), Paraguay (91%), República Dominicana (91%), El Salvador (87%) y Ecuador (80%).

Cuáles fueron los resultados en lectura y ciencias

En ciencias, apenas el 41% de los estudiantes argentinos alcanzó el nivel 2 o superior de competencia, frente al 74% promedio de la OCDE. Ese nivel constituye el umbral mínimo necesario para reconocer explicaciones científicas correctas ante fenómenos familiares.

En Argentina, el 59% no alcanzó ese umbral y apenas 1% llegó a los niveles 5 o 6, frente al 7% en la OCDE.

En lectura, solo el 40% de los jóvenes superó el nivel 2, lo que implica que el 60% no cuenta con las competencias mínimas para identificar la idea principal de un texto de extensión moderada. El promedio de la OCDE es del 69%. Solo el 1% alcanzó los desempeños más altos.

El nuevo sistema de calificaciones que implementarán busca preservar la salud mental de los estudiantes.

Qué dijo el gobierno tras conocerse los resultados de las pruebas

A través de un texto difundido en redes sociales, el Ministerio de Capital Humano señaló a las gestiones anteriores, en particular al kirchnerismo, por el retroceso de la Argentina en estas evaluaciones.

"Si bien los resultados se inscriben en una tendencia global de estancamiento y descenso, en la Argentina el retroceso se produce sobre un punto de partida que ya era bajo y evidencia una situación crítica en los aprendizajes", se indicó.

Criticaron que "esa tendencia no explica por sí sola" y atribuyeron la situación de la educación a "una responsabilidad concreta, consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema".