País La Mañana Banco Nación Menos cuota cada mes: así es la nueva tasa del Banco Nación para refinanciar deudas

El Banco Nación anunció cuatro caminos distintos para salir de la mora, según cada situación y cada bolsillo. Agregar LM Neuquén a







Menos cuota cada mes: así es la nueva tasa del Banco Nación para refinanciar deudas

El Banco Nación anunció la baja, a partir de este lunes 7 de septiembre de 2026, de la tasa para refinanciar deudas del 35% al 29%, lo que implica una cuota menor y mayor margen para que los clientes logren su sustentabilidad económica.

De esta manera, por $ 10 millones a 60 meses, la cuota estimada se reduce de $ 354.900 a $ 317.400, es decir, unos $ 37.500 menos por mes (una disminución del 10,6%) y una rebaja de $ 2,25 millones nominales en todo el plazo.

Cabe destacar que, durante 2026, el BNA lleva refinanciadas 109.507 operaciones, correspondientes a 95.626 usuarios, por un monto total de $ 503,3 mil millones.