Menos cuota cada mes: así es la nueva tasa del Banco Nación para refinanciar deudas
El Banco Nación anunció cuatro caminos distintos para salir de la mora, según cada situación y cada bolsillo.
El Banco Nación anunció la baja, a partir de este lunes 7 de septiembre de 2026, de la tasa para refinanciar deudas del 35% al 29%, lo que implica una cuota menor y mayor margen para que los clientes logren su sustentabilidad económica.
De esta manera, por $ 10 millones a 60 meses, la cuota estimada se reduce de $ 354.900 a $ 317.400, es decir, unos $ 37.500 menos por mes (una disminución del 10,6%) y una rebaja de $ 2,25 millones nominales en todo el plazo.
Cabe destacar que, durante 2026, el BNA lleva refinanciadas 109.507 operaciones, correspondientes a 95.626 usuarios, por un monto total de $ 503,3 mil millones.
En lo que representa una respuesta concreta para familias que atraviesan dificultades, la entidad ofrece cuatro soluciones concretas:
- Deudas dentro del BNA: la propuesta permite consolidarlas en tasa fija en pesos o UVA. En UVA contempla una tasa nominal anual del 10% para quienes cobran sus haberes en el Banco, y del 15% para el resto, más el ajuste por inflación.
- Deudas del BNA y de otros Bancos: la línea las reúne en una financiación UVA. Para aquellos que perciben su sueldo en la entidad, la tasa nominal anual es del 12%, más el ajuste por inflación.
- Tarjeta con atraso reciente: entre 1 y 85 días: se puede refinanciar en pesos hasta $ 30 millones, de 24 a 60 meses. Desde hoy, la tasa nominal anual baja del 35% al 29%.
- Mora ya instalada: el BNA permite cancelar o reprogramar deudas personales y comerciales, con plazos de hasta 120 meses. Ofrece tasas preferenciales y premios por cumplir.
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