La escalofriante trama detrás del hallazgo de dos cuerpos calcinados en un auto y un video clave

La Justicia analiza imágenes que se conocieron en las últimas horas y se constató una denuncia hecha horas previas.

Dos cuerpos calcinados dentro de un auto fueron encontrados el jueves por la mañana. Los investigadores constataron que se trataba de Mariana Vanesa Di Paolo y su expareja, Luis Rodrigo Argañaraz.

Ambos se encontraban en el interior de un Chevrolet Corsa en la bajada Cargill, a orillas del río Paraná, y el hallazgo se produjo luego del llamado de un pescador al 911 . Di Paolo y Argarañaz habían mantenido una relación durante 13 años y tenían un hijo en común.

En las últimas horas se conocieron dos elementos claves: uno de ellos un video registrado por pescadores que muestra los últimos minutos del hombre antes de morir y la denuncia que realizó Di Paolo 48 horas antes contra su expareja.

El conmocionante hecho ocurrió en Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe. Según informes, Di Paolo había denunciado a Argañaraz por hostigamiento y acoso, solicitando una medida de protección. Sin embargo, no se precisó si esta solicitud había derivado en una medida judicial ni si se había notificado al denunciado.

El impactante video que se sumó a la investigación del auto calcinado

Respecto al video -que ya forma parte de la investigación-, se conoció que se muestra al hombre frente al Chevrolet Corsa mientras el vehículo estaba envuelto en llamas. Según lo registrado por los pescadores, Argañaraz se había arrojado al fuego y luego de unos instantes, consiguió salir con las prendas consumidas por las llamas.

Después corrió hacia el río Paraná y se metió al agua para intentar apagar el fuego que había alcanzado su cuerpo. Permaneció allí durante algunos momentos, regresó a la costa y volvió a arrojarse al vehículo en llamas. Esta vez quedó atrapado y murió.

La filmación fue difundida por WhatsApp y llegó a la fiscalía, donde ahora es una de las pruebas que permiten reconstruir la secuencia previa a la muerte de ambos.

Los investigadores también cuentan con la documentación del hombre, que apareció en la escena del crimen. De acuerdo con la información que maneja la investigación, Argañaraz ya había manifestado comportamientos violentos.

Frente a esta secuencia violenta, la fiscal Noelia Navone sostuvo que se trató de un femicidio seguido de suicidio. "Conforme a la información preliminar que tenemos, investigamos un femicidio seguido de un suicidio. No tenemos grandes precisiones", expresó en una conferencia de prensa.

"Los peritos de bomberos manifestaron que, en principio, se produjo el incendio desde la parte posterior del vehículo", indicó al describir la escena del crimen.

"No fue un incendio, fue un femicidio"

Celeste, hermana de Mariana, publicó un mensaje en Facebook en el que sostuvo que no se trató de un incendio y responsabilizó directamente a Argañaraz por la muerte de su hermana.

"No fue un incendio, fue un femicidio. No aceptaste un no. Le arrebataste la vida a mi hermana, arruinaste la infancia de tres chicos, los hiciste vivir un infierno. Por último, te mataste por cobarde, por no pagar el daño que le hiciste a Mariana. Tu nombre y tu cara no se borrarán más por más que te hayas muerto. Te mereces no descansar nunca", escribió en sus redes.

Di Paolo se desempeñaba como empleada en un centro de estética en Villa Gobernador Gálvez y era madre de tres hijos, dos de ellos fruto de su relación con Argañaraz y otra mayor de una relación anterior.