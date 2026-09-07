El brutal hecho ocurrió este lunes. La impactante confesión que hizo el hombre cuando llegó la policía.

Llevaban 39 años casados y mató a su esposa a puñaladas: "Se me fue la mano".

Un brutal femicidio se registró este lunes, donde un hombre asesinó a su esposa a puñaladas. Un familiar de la pareja fue quien alertó al 911 y el acusado reconoció inmediatamente el crimen: "Se me fue la mano" .

Al llegar al lugar, los efectivos hallaron a la mujer con heridas cortantes en distintas partes del cuerpo, rodeada de un charco de sangre, ya sin vida. También secuestraron un cuchillo que sería analizada para determinar si fue utilizada durante el ataque.

El acusado fue internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, con heridas en distintas partes del cuerpo, aunque ya recibió el alta médica y fue detenido , quedando a disposición del fiscal Leandro Vaccaro, de la UFI N° 11 de Morón.

El hecho ocurrió en la vivienda que compartían en un domicilio de la calle Asunción al 2800, de Mariano Acosta, en Merlo. La víctima, de 62 años, fue identificada como Silvia Beatriz Mina y el acusado como Marcelo Tesio de 64.

El medio local Primer Plano Online dio a conocer una publicación realizada en redes sociales, que daba cuenta del matrimonio que los unía hacía 39 años. En todas las fotos que compartió se la ve junto a su marido y rodeada del resto de los integrantes de su entorno familiar.

De acuerdo al informe preliminar realizado por médicos forenses, la data de muerte había sido en la madrugada del domingo, 12 horas antes del hallazgo del cadáver.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo, un delito que contempla prisión perpetua como pena máxima. Hasta el momento, los investigadores señalaron que no se registraban denuncias previas por violencia de género entre la pareja.

Intentó matar a su novia mientras dormía, se arrepintió y llamó a la policía para entregarse

Gran conmoción se vivió el pasado jueves al conocerse un intento de femicidio. Un hombre fue detenido tras atacar a su pareja mientras dormía durante la madrugada, pero se arrepintió y llamó a la policía.

El episodio ocurrió en la ciudad de Rosario en plena madrugada. El agresor, de 36 años, aprovechó que su pareja dormía para apoyar un cuchillo sobre su cuello y tratar de acuchillarla.

La víctima, de 27 años, se despertó en medio del ataque y consiguió sujetar el arma por el filo, y sufrió una herida en la mano izquierda.

La acusación sostiene que luego, el agresor identificado como Gustavo Zeballos, le puso las manos sobre la boca con la intención de asfixiarla. La mujer logró zafarse y quitarse al hombre de encima. En ese momento, le pidió perdón y llamó al 911, informó el medio local Rosario3.

Según trascendió, la víctima sufrió una herida en el cuello y la cortada en la mano izquierda producto del forcejeo. Fuentes médicas confirmaron que las lesiones no pusieron en riesgo su vida.