Duelo en Aluminé por el femicidio de Noemí Matamala, atacada con un hacha: los mensajes de dolor en las redes

La mujer murió a causa de las heridas provocadas por su ex pareja Lucas Serrano. La vecina de 49 años era muy querida en Aluminé.

Tras la muerte de Noemí Matamala, la mujer atacada a hachazos hace dos semanas por su ex pareja, la Municipalidad de Aluminé decretó tres días de duelo por el femicidio . El anuncio fue acompañado de mensajes de acompañamiento hacia la sociedad, la familia y en repudio a la problemática de la violencia de género.

De acuerdo a la formulación de cargos. La agresión fue el pasado 22 de agosto por la noche, cuando Lucas Daniel Serrano , de 38, esperó a la víctima y la agredió brutalmente con un hacha.

“Lo que sabemos es lo que presentamos a la jueza en el momento de imputar el hecho. Se sabe que este señor esperó a la víctima, han entablado una discusión y ahí se produce este ataque con la intención de provocar la muerte ”, explicó el fiscal Marcelo Jofré que formuló cargos.

En tanto, el intendente Diego Victoria solo se expresó al respecto del femicidio de la vecina de Aluminé a través de una publicación de instagram: "La Municipalidad de Aluminé expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Noemí Matamala y acompaña a su familia y a sus seres querido en este momento de inmenso dolor".

Dolor y repudio en Aluminé tras el femicidio de Noemí Matamala

Además, el municipio describió: "Aluminé atraviesa un momento de enorme tristeza y conmoción. Acompañamos con respeto y afecto a su familia, a sus seres queridos y a todas las personas que hoy sienten su partida. Que su memoria nos encuentre unidos, acompañando y exigiendo justicia".

En este sentido, destacó: "Nuestro pueblo se encuentra profundamente consternado por este femicidio desde que se conoció el grave hecho de violencia del que Noemí fue víctima" mencionó la publicación y agregó: "La comunidad de Aluminé se hizo presente abrazando y acompañando a su familia y expresando con fuerza su repudio ante lo ocurrido".

"Frente a este hecho de extrema gravedad expresamos nuestro más firme repudio a la violencia contra las mujeres y acompañamos el pedido de justicia para Noemí".

La escuela especial de Aluminé lamentó el femicidio

Desde la Escuela Especial 17 también dirigieron unas palabras de acompañamiento a la familia. "Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y nuestro abrazo fraterno a su familia, seres queridos y a todas las personas que compartieron parte del camino de Noemí "Mimí" Matamala", indicaron.

Además expresaron que "su vida, su historia y su legado quedarán para siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones".

Acerca del impacto tras el femicidio, la institución educativa consideró: "Que su partida nos invite a reflexionar como comunidad y a reafirmar nuestro compromiso con una sociedad donde ninguna forma de violencia sea naturalizada, silenciada ni justificada".

Qué pasará con la investigación por el ataque a hachazos en Aluminé

Respecto a la investigación que avanza contra Lucas Daniel Serrano, de 38, manifestó: "Esperemos que se esclarezca lo ocurriod y determinen las responsabilidades correspondientes".

De acuerdo a la información de Fiscalía a LM Neuquén, en la próxima semana se contarán con los resultados de la autopsia.

Tras ser capturado, Serrano fue imputado por femicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en calidad de autor.

Según la investigación, después de la agresión hubo una persona que se acercó al lugar y a quien Serrano le habría manifestado: “Me mandé una cagada”.

Tras la constatación de la muerte, Fiscalía pedirá la reformulación de cargos por femicidio de Noemí Matamala.

El acusado tenía tres pedidos de captura en Chaco

A la gravedad del hecho investigado se suma otro dato que la Fiscalía logró establecer durante las primeras diligencias: Serrano tenía tres pedidos de captura vigentes emitidos por la Justicia de Charata, Chaco.

Según confirmó Jofré, se trata de causas por dos delitos contra la integridad sexual y uno contra la propiedad privada. Los tres expedientes se encontraban elevados a juicio, información que encendió la bronca e impotencia de las organizaciones feministas y personas autoconvocadas que marcharon pidiendo justicia por Noemí.

“Pudo evadir y no someterse a la Justicia y estaba acá, en Aluminé”, explicó Jofré y agregó que si hubiera sido juzgado en Chaco, "tal vez no habría sucedido". Ahora Serrano permanece detenido en la Unidad 48 de Zapala, donde cumplirá la prisión preventiva de cuatro meses ordenada por la jueza Barbé.