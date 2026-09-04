Madrugada de terror en plena Avenida Argentina: chocó contra un árbol y dio 2,3 de alcohol

El accidente de tránsito se registró alrededor de las 4 de la madrugada. El choque fue en la parte trasera y la luneta quedó destruida.

El resultado del alcohotest alarmó a las autoridades por el choque podría haber terminado en tragedia.

Este viernes por la madrugada un fuerte choque con un borracho al volante alertó a las autoridades policiales. Cuando realizaron el test de alcoholemia al conductor de un Clío estampado contra un árbol de Avenida Argentina constataron una extremadamente alta graduación de alcohol.

El episodio ocurrió entre las 4 y las 5 de la mañana, cuando el auto circulaba en dirección al Monumento al General José de San Martín.

El conductor perdió el dominio del vehículo y, tras realizar un trompo, terminó chocando con su parte trasera contra el árbol ubicada en la rambla de la Avenida Argentina al 400, casi calle Manuel Belgrano.

El personal policial que arribó al lugar constató que el impacto provocó únicamente daños materiales. Los dos ocupantes habían resultado ilesos aunque el conductor debió ser asistido por su acompañante debido al estado en el que se encontraba luego del choque.

Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado arrojó 2,3 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que alarmó por las altas probabilidades de que terminara en un episodio trágico.

En tanto, el Clio quedó con importantes daños en su parte trasera del lado derecho y uno de los desafíos era que había quedado sobre la rambla. Bajo custodia policial, una vez que lo extrajeron pudieron ponerlo en marcha y avanzar hasta bajarlo de la vereda hasta la calle.

Fuerte vuelco en la Autovía Norte: se abalanzaron sobre las naranjas

Un vuelco ocurrido este lunes en la Autovía Norte generó una situación de riesgo que rápidamente comenzó a ser advertida por los vecinos cercanos a la Policía. El motivo fue que tras el siniestro quedó un vehículo cerca de la vía de circulación y además varias personas comenzaron a frenar para recoger parte de la mercadería que trasladaba.

"Pasando la laguna de sal volcó un camión de verduras. Hay muchos autos parados al costado y gente sacando las frutas y verduras”, fue una de las alertas que comenzaron a circular entre los conductores y vecinos de los barrios aledaños de Plottier.

De acuerdo a lo relevado, hacia las 8:30 de la mañana gran parte de la mercadería, sobretodo limones y naranjas, desbordaron por la caja de la camioneta que había quedado gravemente destrozada tras perder el control en dirección hacia Neuquén.

La situación generó preocupación entre quienes transitaban por la Autovía Norte en horario pico, debido al riesgo de que los conductores se encontraran de manera imprevista con personas que se habían avalanzado sobre las verduras y frutas desperdigadas sobre la ruta. Así mismo el peligro residía en los vehículos detenidos al costado, sobre la banquina.

Desde la Policía informaron a LM Neuquén que se trató de un siniestro que dejó solamente daños materiales y no se registraron personas lesionadas como consecuencia del vuelco o por la peligrosidad de la situación que desencadenó la colecta de mercadería.

Por su parte, un móvil se acercó para resguardar la zona y la camioneta debió ser retirada por una grúa al sufrir daños mecánicos de consideración como la pérdida de una rueda.