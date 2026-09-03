Indignante: un club deportivo de Plottier sufrió un robo y pide la ayuda de la comunidad para recuperar los elementos

El Club El Porvenir sufrió el robo de materiales y herramientas de construcción valuados en $6 millones. Eran parte de un proyecto de infraestructura hecho por mujeres.

El club deportivo El Porvenir sufrió dos robos y pide ayuda de la comunidad para recuperar los elementos sustraídos.

El club deportivo El Porvenir de Plottier sufrió un robo , el pasado martes, cuando delincuentes ingresaron al predio y rompieron parte del cerco perimetral y se llevaron barras de hierro destinadas a la construcción de la secretaría para la endidad. Los sospechosos rompieron un candado antirrobo y se llevaron materiales de construcción y herramientas valuadas en 6 millones de pesos.

El robo sucedió el martes 26 de agosto en horas de la noche, cuando los sospechosos rompieron parte del cerco perimetral del predio y se robaron barras de hierro que serían destinadas a la construcción de la nueva infraestructura de la institución.

“Habíamos comprado las barras de hierro para el armado de la estructura y se las llevaron. Las sacaron se ve en un vehículo porque sino es imposible llevarlas a no ser que sean como 12 personas. De hecho nos encontramos con algunas, partidas a la mitad. Se nota que han venido preparados”, contó Nicolás Campos, presidente del Club El Porvenir, en declaraciones radiales.

Tras el aviso de vecinos y la intervención policial, el club logró recuperar tres barras, aunque una de ellas estaba doblada y en muy mal estado.

El otro robo quedó al descubierto, cuando los integrantes de la institución regresaron al predio para volver a colocar los materiales recuperados, fue que recién ahi descubrieron que habían forzado un contenedor marítimo utilizado para guardar las herramientas.

Impotencia

“El container marítimo tenía un candado antirrobo, bueno lo cortaron de raíz y se llevaron todos los materiales que usan las chicas. Amoladora de 9 HP, carretilla, 20 km de alambre, 2000 clavos, 50 metros de manguera de nivel. Es lo que pudimos ver a simple vista” indicó Campos.

“Sospechamos que también se llevaron un bolsón con ropa del club, con indumentaria, pero no hemos podido hacer bien el recuento de todo. Es desalentador porque te da bronca la impotencia que te genera ver que entrar con esa facilidad y el accionar tan impune” agregó el presidente del Club deportivo.

El proyecto Mujeres en Construcción

Los materiales y las herramientas forman parte de un proyecto llamado Mujeres en Construcción, una iniciativa encabezada por Silvina Garcilazo y Ricardo Cobone, que brinda a las mujeres la posibilidad de aprender y practicar tareas vinculadas con la construcción.

“El proyecto en conjunto con mujeres en construcción que está a cargo de Silvana Garcilazo, que es arquitecta y su esposo Ricardo Cobone, quienes le dan espacio a cierta cantidad de mujeres para que puedan aprender el oficio de la construcción. Habían armado nueve columnas de 12 metros cada una para empezar con las bases del armado de la secretaría del club” agregó el titular del club.

El intercambio se basa en que el club aporta la gestión de materiales, mientras que los comercios y vecinos colaboran con las donaciones para llevar adelante la construcción de las instalaciones del club. Sin embargo, ante este nuevo hecho de inseguridad, piden la colaboración de la comunidad para recuperar los materiales y continuar con la iniciativa.

“Este fin de semana el proyecto Mujeres en Construcción ya empezaba a levantar los cimientos del club, entonces esto retrasa un montón porque genera un gasto que no tenemos nada para encararlo” lamentó el presidente del club.

“Nosotros pedimos que mejore la seguridad del sector, sobre todo por la noche. Y realizaremos campañas con los comercios para recuperar los elementos y apelar a la buena voluntad de las personas para seguir adelante con el Club El Porvenir” concluyó Campos.