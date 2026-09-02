No era viuda negra: absolvieron a la ex Gran Hermano, Luciana Martínez, acusada de robo a un turista

La causa duró seis meses y había generado un enorme impacto mediático. La influencer celebró el fallo en redes: "La verdad siempre encuentra su camino".

La Justicia absolvió a Luciana Martínez , conocida por su participación en Gran Hermano , y a su representante, Cristian Wagner , cerrando así una causa judicial que se extendió durante seis meses y que generó un impacto mediático considerable. Ambos habían sido investigados por una denuncia de supuesto robo a un turista estadounidense en un hotel de Palermo, en un episodio que sacudió la imagen pública de la influencer desde su detención en marzo de este año.

La resolución judicial pone fin al proceso iniciado cuando los dos fueron detenidos y luego liberados mientras avanzaba la investigación. La acusación del turista se basaba en la hipótesis de una maniobra conocida como "viuda negra". Según su relato, tras conocer a Martínez en una salida nocturna y continuar la velada en su habitación de hotel, advirtió el faltante de varios objetos personales, entre ellos un reloj Cartier, tarjetas de crédito y documentación.

Las cámaras de seguridad del hotel y la recuperación de algunas pertenencias en poder del representante fueron los elementos centrales que se consideraron durante la instrucción.

Sin embargo, la Justicia determinó que no existen elementos probatorios suficientes para sustentar la versión del robo presentada por el turista y dispuso la absolución de ambos imputados. La defensa de Martínez también introdujo una contraacusación. Argumentó que su clienta fue víctima de abuso sexual por parte del turista en el mismo episodio. Esta denuncia también formó parte del expediente y condicionó el desarrollo del proceso judicial.

La ex Gran Hermano, Luciana Martínez, absuelta: su descargo en redes

Pocas horas después de conocerse el veredicto, Luciana Martínez utilizó sus redes sociales para dar a conocer la noticia a sus seguidores. "Hoy puedo decir, con tranquilidad, que fui absuelta", escribió en una historia de Instagram, destacando que se presentó ante la Justicia y atravesó el proceso como correspondía. La influencer fue categórica al cerrar su mensaje: "La verdad siempre encuentra su camino".

Martínez expresó también su deseo de cerrar esta etapa en paz. La causa la había expuesto a meses de versiones, señalamientos y especulaciones públicas que afectaron su imagen en un momento en que su popularidad por Gran Hermano la mantenía en el centro de la atención mediática.

La absolución llega después de un proceso que combinó la denuncia del turista, la contraacusación de abuso sexual por parte de la defensa y una instrucción que finalmente no encontró pruebas suficientes para sostener la hipótesis del robo.

La historia de Luciana Martínez en Gran Hermano la había convertido en una figura con llegada a un público amplio, especialmente entre los seguidores jóvenes del reality. Su detención en marzo generó una cobertura inmediata y una catarata de opiniones en redes sociales que oscilaron entre el respaldo de sus fans y el cuestionamiento de quienes daban crédito a la versión del turista. Con el fallo absolutorio, ese capítulo queda formalmente cerrado desde el punto de vista judicial, aunque el impacto en su trayectoria pública seguirá siendo evaluado en los próximos meses.

Su representante Cristian Wagner, quien también fue detenido en el mismo operativo de marzo y cuya situación estuvo ligada a la recuperación de algunos de los objetos denunciados por el turista, fue igualmente absuelto. La Justicia entendió que la evidencia disponible no alcanzaba para sostener una condena en ninguno de los dos casos.