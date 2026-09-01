Compraron una notebook con una tarjeta falsa, quisieron venderla por redes y la policía frustró el intento

La secuencia ocurrió este lunes. Los efectivos pactaron un encuentro en una plaza para atrapar a los sospechosos.

Una presunta estafa con una tarjeta de crédito derivó en un operativo policial de película que permitió recuperar una notebook que había sido comprada de manera fraudulenta en un comercio de Neuquén capital y posteriormente publicada para la venta a través de las redes sociales.

Uno de los involucrados fue demorado luego de intentar escapar de los efectivos, mientras que el segundo sospechoso logró huir .

La maniobra comenzó en un comercio ubicado sobre calle Elordi, donde un hombre y una mujer realizaron compras por un monto superior a los 3 millones de pesos. Para concretar la operación utilizaron una tarjeta de crédito a nombre de otra persona y datos de identidad que, posteriormente, se comprobó que eran inexistentes.

Entre los productos adquiridos se encontraban una computadora Apple y un parlante JBL.

Pactaron un encuentro para recuperar la notebook

Una vez concretada la compra fraudulenta, los elementos electrónicos fueron publicados para su venta en Facebook Marketplace. La Oficina de Investigaciones Zona Noreste realizó diferentes tareas para determinar dónde se encontraban los productos adquiridos.

Como parte del procedimiento, los efectivos coordinaron un encuentro con los vendedores de la notebook. El lugar elegido para concretar la operación fue la plaza Jaime de Nevares, en la ciudad de Neuquén.

Hasta allí llegaron dos hombres que tenían en su poder la computadora Apple que era buscada por los investigadores.

Los sospechosos intentaron huir

Sin embargo, la situación cambió rápidamente cuando los sospechosos advirtieron la presencia de los efectivos policiales. En ese momento, ambos intentaron escapar del lugar, lo que dio inicio a una persecución.

Uno de ellos consiguió alejarse, mientras que el segundo fue alcanzado y quedó demorado en el marco del procedimiento.

La notebook, en tanto, fue recuperada y quedó inicialmente secuestrada a disposición de la Justicia. Tras el operativo, tomó intervención la Fiscalía de Delitos Económicos, que dispuso que el equipo recuperado fuera restituido al comercio ubicado sobre calle Elordi que había resultado damnificado por la presunta estafa.

La investigación continúa abierta para determinar las responsabilidades de cada una de las personas involucradas y reconstruir en detalle cómo se concretó la maniobra.

Entre las próximas medidas previstas se encuentra el análisis de las cámaras de seguridad del comercio, material que podría resultar clave para identificar a quienes participaron de la compra y establecer posteriormente qué ocurrió con los productos.