Cinematográfica persecución en el centro de Neuquén: disparos y operativo cerrojo

Ocurrió en la intersección de Independencia y Villegas. Ante la voz de alto, huyeron y abrieron fuego.

La persecución se dio en la zona centro este de Neuquén.

La persecución se dio en la zona centro este de Neuquén. Omar Novoa

Una cinematográfica persecución ocurrió durante la tarde de este martes en zona céntrica de la ciudad de Neuquén. Dos jóvenes fueron capturados por personal de la Policía por estar a bordo de un auto relacionado con dos robos multiples. Mientras perseguían al auto, los delincuentes habrían disparado un arma de fuego .

Todo comenzó en el barrio Centro Este, particularmente en la intersección de las calles Ministro González y Tucumán un móvil de Brigada identificó a un Renault Clío negro con el frente chocado. Las características del vehículo coincidían con uno que estaba vinculado con delitos previos.

Según informaron desde la Policía en el lugar de los hechos, se habría visto utilizando ese vehículo para robar autos en el estacionamiento e inmediaciones del Alto Comahue Shopping en al menos dos ocasiones en el último mes.

Al identificar el vehículo, los efectivos le dieron la voz de alto frente a la estación de servicio Axion de Independecia y Rivadavia. Según relataron, los pasajeros del vehículo hicieron caso omiso a la orden, lo que dio comienzo a la persecusión.

Omar Novoa

En medio de la huida, según la descripción policial, el acompañante habría sacado lo que parecía ser un arma de fuego por la ventana y efectuó dos disparos al aire. En ese momento, los efectivos pidieron refuerzos y se montó un operativo cerrojo para acorralarlos.

Viéndose arrinconados, los dos ocupantes del vehículo dejaron abandonado el auto en la esquina de Rivadavia y Entre Rios. Los efectivos los persiguieron hacia la calle Independencia.

En la cuadra de Independencia, entre Villegas y Pehuen, lograron capturar a uno de ellos, mientras que el otro dio la vuelta por esta última para volver al Clio estacionado en Rivadavia. Allí lo estaban esperando efectivos que lo retuvieron.

Según contaron, se trataría de dos jóvenes de entre 20 y 25 años. Ambos fueron demorados y trasladados a la Comisaría 1° para proceder con su identificación. Aparentemente, serían oriundos de Plottier.

Omar Novoa

Hasta el momento, no se supo si el arma fue descartada en medio de la huida o si se encontraba en el vehículo. El Clio fue secuestrado y trasladado para su requisa. Al mismo tiempo, efectivos reastrillaban el área para dar con el objeto.

Otra cinematográfica persecución en Valentina Sur

Otra persecución policial a mediados de agosto involucró a una camioneta Hilux blanca y generó gran tensión en el barrio Valentina Sur. La secuencia, similar a una escena de película, terminó con un gran choque entre una camioneta gris, un patrullero y la blanca.

De acuerdo a lo relevado por LM Neuquén el siniestro vial ocurrió en calles Choele Choel casi El Dorado, donde se ubica la panadería Blasco. Tras perder el control de la 4x4 el conductor terminó impactando contra un móvil sobre el pasto de la vereda de una casa.

Los frentes de la Hilux y el patrullero terminaron gravemente dañados. Se desconoce si dieron alcance a los conductores, el móvil de las actuaciones y las condiciones de los ocupantes. Policía de tránsito realizaba las pericias de accidentología vial para determinar la mecánica de los siniestros.

El temerario conductor que se movilizaba en una Hilux robada permanece en el hospital Heller pero va a quedar detenido. Sebastián Fariña Petersen

Un vecino del barrio publicó en sus redes sociales un video de las cámaras de seguridad que captó la temeraria maniobra de escape y la persecución. "Safo el auto de mi cuñado de que no lo choquen", indicó respecto del momento en que los móviles giran en una calle tras los pasos de los fugitivos.

En una singular secuencia, unas diez motos de la Policía giran a toda velocidad, luego, la Toyota Hilux es captada en dirección a la policía. Por este motivo, comenzó a hacer marcha atrás a toda velocidad con una de las puertas abiertas para escapar nuevamente de las autoridades.

A continuación, la Policía se percata de la proximidad de su objetivo y arremeten otra vez para darle alcance. En ese momento un móvil también comienza una marcha atrás que impacta contra un auto particular que circulaba correctamente.