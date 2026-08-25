Los delincuentes escaparon de un control policial y allí comenzó una persecución de película. Todo quedó grabado.

Así fue la persecución policial con choque y disparos en la ruta por dos camionetas robadas.

Una inédita persecución tuvo como protagonista a la policía, que logró el secuestro de dos camionetas que se habían dado a la fuga de un control. El despliegue incluyó disparos, choques y al menos cuatro detenidos . El violento momento quedó registrado.

El hecho tuvo lugar en la Ruta Nacional N° 11 , en uno de los ingresos a la ciudad de Resistencia, Chaco, cuando los conductores de dos vehículos hicieron caso omiso al pedido de detención de la policía.

Según consignó Diario Chaco, uno de los vehículos fue interceptado a la altura de María Sara, donde se produjo un primer enfrentamiento entre los delincuentes y las fuerzas de seguridad. La segunda camioneta fue interceptada sobre la misma ruta, a la altura del kilómetro 1046, en jurisdicción de La Leonesa.

El jefe de la Policía, Fernando Romero, reveló al medio local que contaban con el dato de que "una banda delictiva que se dedica a esta modalidad de traer vehículos robados en Buenos Aires, con destino hacia Formosa donde son comercializados a narcotraficantes y contrabandistas, pasaría por la provincia".

La persecución se extendió durante varios kilómetros, hasta que en un operativo cerrojo los efectivos lograr detener la marcha de una Toyota Hilux negra y una Toyota SW4 blanca.

"La Policía Rural era la que manejaba esa información y, en función de ello, detectaron el paso de dos vehículos: una camioneta Toyota blanca carrozada y una Toyota negra doble cabina", detalló Romero sobre cómo se llevó adelante el operativo.

Cómo fue la detención de los conductores de las camionetas

Según explicó, al advertir la presencial policial las camionetas tomaron caminos diferentes. La SW4 blanca regresó hacia Basail y fue perseguida por efectivos de la Policía Rural, mientras que la Hilux negra ingresó a la zona sur de Resistencia, tomó avenida Islas Malvinas, volvió a la Ruta 11 y continuó su fuga en dirección a Margarita Belén.

Ante esa situación, a la altura del kilómetro 1.046, efectivos policiales abrieron fuego y el conductor de la patrulla impactó y desestabilizó al otro vehículo para frustrar su fuga. "Esta hizo un trompo e ingresó a la banquina. En ese lugar se procedió a la detención de dos ciudadanos formoseños que iban en el vehículo", explicó Romero.

Luego, desde la fuerza le confirmaron que se avanzó con la detención de otras dos personas, que habían abandonado un Volkswagen Vento en el kilómetro 1041 de la ruta 11. "Tenemos tres vehículos secuestrados y cuatro formoseños detenidos", explicó el titular de la fuerza provincial.

La consulta de los datos del vehículo en el sistema reveló que pesaba sobre él un pedido de secuestro activo desde el domingo 23 de agosto, requerido por la Policía Federal Argentina por una causa caratulada como supuesto "hurto de vehículo" vinculada a una investigación de la provincia de Buenos Aires.

La causa quedó en manos de la fiscal Lilian Irala, quien podría imputar los delitos de resistencia y atentado contra la autoridad, daños a bienes del Estado y encubrimiento.