Lo peor de "El Niño" llegará a partir de la primavera y durante varios meses: qué zonas sufrirán inundaciones

Las autoridades alertan por el impacto que tendrá el fenómeno con intensas lluvias en el país. “Ya está transitando el fenómeno de El Niño", advirtieron.

Las autoridades ya comenzaron a advertir por el impacto que tendrá en Argentina.

Desde hace meses que en distintas partes del mundo se vienen sintiendo los efectos del fenómeno conocido como “El Niño”, que trae consigo alteraciones en las temperaturas habituales, además de intensas lluvias que provocarán fuertes inundaciones. Las autoridades ya comenzaron a advertir por el impacto que tendrá en Argentina.

En las últimas horas se llevó a cabo un nuevo encuentro de autoridades por el Plan Nacional de Coordinación Federa l ENOS 2026-2027, presidido por el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio y contó con representantes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Defensa Civil de Entre Ríos y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

También se sumaron referentes del Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Salud, Agricultura, fuerzas federales y Fuerzas Armadas.

Allí se analizó la situación climatológica y se encendieron las alarmas por los efectos que podría tener El Niño en distintas zonas del país, y ya se alertó que lo peor del fenómeno se manifestará desde la primavera al verano.

En el encuentro destacaron la importancia de anticiparse a los eventos climáticos, tener una planificación conjunta entre Nación, las provincias y los municipios para fortalecer las capacidades de respuesta. El objetivo, aclararon, es proteger a la población y reducir el impacto sobre los sectores productivos ante situaciones de emergencia.

El peor impacto desde la primavera: cuáles serían las zonas más afectadas

La luz roja surgió luego del análisis sobre cómo avanza el fenómeno climático, que en nuestro país llegará con lluvias intensas, inundaciones, provocando grandes perjuicios a las cosechas y el ganado.

Los expertos aclararon que este efecto climático surge a partir del calentamiento del Pacífico ecuatorial, que altera el clima global. En Sudamérica se manifiesta con lluvias e inundaciones. Su aparición es irregular y puede producirse en lapsos de 2 a 7 años o, con mayor frecuencia, entre 3 y 5.

Ante este panorama, Santiago Hardie, titular de la AFE, señaló que la región “ya está transitando el fenómeno de El Niño. Está sucediendo. Hay que tomar las prevenciones necesarias, hay que cuidarse y respetar las indicaciones de las autoridades".

La tradición vincula a las lluvias intensas con la fecha de este fenómeno conocido como "Tormenta de Santa Rosa".

"El Niño" no solo afectará a las poblaciones, sino también a los cultivos y a la ganadería de toda la región. El exceso de agua puede perjudicar algunas plantaciones. Y las inundaciones obligarán incluso, a sacar el ganado vacuno que engorda en las islas del Delta.

Hardie advirtió que el período más complicado “será a partir de la primavera y hasta fines del verano, es por eso que lo primero es tener una idea más clara de cómo va evolucionando el fenómeno. Y que esta situación nos encuentre coordinados y articulados, con una lógica de comando unificado para poder, a partir de la anticipación de los escenarios, dar una respuesta más eficiente”, dijo.

Asimismo, alertó que toda la cuenca del Río de la Plata sufrirá el impacto del fenómeno. El área abarca no solo el tramo frente a Buenos Aires, sino también los afluentes que lo forman. Entre ellos se cuentan los ríos Paraguay, Paraná, Uruguay como principales y el Bermejo y el Pilcomayo (secundarios).

Y las zonas que podrían ser los escenarios más complejos, mencionó las localidades de Concordia (Entre Ríos) y San Luis del Palmar (Corrientes) y los bajos submeridionales en Santa Fe.

Bajo este panorama también se conocieron previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Instituto Nacional del Agua. El director del SMN, Pedro Di Nezio, dio a conocer detalles sobre las características del fenómeno y los avances científicos alcanzados en las últimas décadas para mejorar la anticipación climática.

Los equipos técnicos del organismo presentaron proyecciones sobre el impacto potencial en la región. Además, se abordaron recomendaciones para el sector agropecuario y protocolos de salud y respuesta sanitaria ante contingencias.

Finalmente, las provincias participantes expusieron sus situaciones particulares y capacidades operativas. La instancia permitió avanzar en una estrategia común de prevención y respuesta.