Fenómeno El Niño: el factor determinante que definirá su impacto y duración en Argentina

El fenómeno climático El Niño se prolongará durante varios meses en la Argentina . ¿Hasta cuándo tendrá lugar?

El fenómeno El Niño es un evento de origen climático relacionado con el calentamiento del océano Pacífico oriental ecuatorial que se prolongará durante varios meses en la Argentina . ¿Hasta cuándo tendrá lugar? ¿Cuál es el factor determinante para su permanencia en nuestro país ?

Merced al fenómeno El Niño , cuando la corriente de vientos circumpolares antárticos se desplaza hacia el norte o mantiene una configuración ondulatoria, posibilita de este modo la entrada frecuente de frentes fríos que, al chocar con la masa de aire cálido y húmedo proveniente del Amazonas y del Atlántico tropical, promueven tormentas severas y precipitaciones por encima de lo habitual.

El fenómeno climático El Niño se extenderá hasta el otoño de 2027 en la Argentina . De este modo, El Niño mantendrá su fase cálida durante los próximos meses y se manifestará en lluvias frecuentes en provincias como Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Buenos Aires.

El factor determinante para que tenga lugar este fenómeno climático se basa en la interacción con la circulación atmosférica en altas latitudes, concretamente el comportamiento de los vientos del oeste alrededor de la Antártida. A dicho componente, se adhiere el estado del Dipolo del Océano Índico (IOD), patrón climático natural y acoplado entre el piélago y la atmósfera.

Cabe recordar que el nombre de “El Niño” tiene su origen en la denominada corriente del Niño, anomalía conocida por los pescadores del puerto de Paita, en el noroeste de Perú, quienes observaron que las aguas aumentaban su temperatura durante "la época de las fiestas navideñas" y los cardúmenes o bancos de peces desaparecían de la superficie oceánica, deduciendo que dicha anormalidad era debido a una corriente de aire caliente procedente del golfo de Guayaquil (Ecuador).

Qué dicen los investigadores acerca del fenómeno climático El Niño

Carolina Vera -investigadora superior del CONICET- manifestó que “El Niño no afecta igual a toda la Argentina. Hay dos zonas de mayor influencia muy claras: una es el centro-este del país, fundamentalmente en la Cuenca del Plata entre los ríos Paraná y Uruguay, donde el impacto de las lluvias es más directo ; y la otra abarca Cuyo y los Andes norpatagónicos durante el invierno y la primavera”.

El fenómeno climático El Niño se extenderá hasta el otoño de 2027 en la Argentina.

Por su parte, Eduardo Sierra -especialista en Agroclimatología- se refirió al arma de doble filo que puede presentar este fenómeno climático: “La transición hacia la plena vigencia de El Niño avanza de forma paulatina. Si bien durante los meses fríos aún convivimos con irrupciones polares y circulaciones atlánticas, la señal tropical ganará terreno hacia la primavera y el verano, extendiéndose hasta el otoño del próximo año”.

El especialista añadió que el fenómeno El Niño “implica un escenario favorable para la recuperación de las reservas hídricas en los suelos de la región pampeana, pero también exige gestionar con prudencia los riesgos de anegamientos y crecidas fluviales en los ríos Uruguay y Paraná”.