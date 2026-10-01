Los próximos shows en Neuquén: Dani "La Chepi", Guardianas K-Pop y "MAGIC ARENA MMA 18.0"

La primera presentación es de la comediante y será a partir de este viernes mientras que los otros espectáculos lo harán la semana siguiente.

La cartelera de entretenimiento de la región sumará en las próximas semanas una variada grilla de propuestas para diferentes públicos.

La comediante Dani "La Chepi" concretará su gira por el Alto Valle pasando por Neuquén, mientras que el salón del Casino Magic recibirá al espectáculo de artes marciales mixtas " MAGIC ARENA MMA 18.0 " y el fenómeno musical "Guardianas K-Pop" .

La actriz y comediante Daniela Viaggiamari regresa a los escenarios con su nuevo espectáculo unipersonal. Dirigido por Noralih Gago y escrito en conjunto por ambas, el show propone una mirada aguda sobre la vida cotidiana, combinando personajes, pasajes musicales, interacción con la platea y momentos de improvisación.

La gira regional contempla tres presentaciones en el Alto Valle:

Viernes 2: Casa de la Cultura (General Roca).

Sábado 3: Centro Cultural Roberto Abel (Cipolletti).

Domingo 4: Casino Magic (Neuquén Capital).

Las entradas anticipadas se encuentran a la venta en las boleterías de cada teatro y a través de la plataforma entradauno.com.

"MAGIC ARENA MMA 18.0": una noche de deportes de combate

El sábado 10 de octubre a partir de las 22:00, el salón de Casino Magic Neuquén (Dr. Teodoro Luis Planas 4005) albergará la edición 18.0 de "MAGIC ARENA MMA". La velada estará ambientada con una estética inspirada en el clásico videojuego de peleas Street Fighter y presentará una cartelera de 15 combates cerrados con representantes de la Patagonia y competidores invitados de Chile.

Dentro de los combates principales se destacan:

Defensa de Título de Kickboxing (5 rounds de 3 minutos): El campeón Seba Rivero (Team Alta Barda) defenderá su cinturón ante Santiago Romero (Team Fémur), en un duelo que pondrá en juego un incentivo económico de $200.000.

Fondo Profesional de MMA (Desafío Internacional): Sergio Gornatti (Team Samuray, Catriel) se enfrentará al chileno Braian Díaz (Team Radical, Valparaíso).

La grilla total contempla 1 pelea profesional de MMA, 1 pelea de título en Kickboxing, 5 combates semiprofesionales de MMA, 2 de Kickboxing semiprofesional y 6 cruces amateurs de Kickboxing (incluyendo un bloque de 4 peleas femeninas). La fiscalización estará a cargo de la Asociación Argentina de Deportes de Contacto (Filial Neuquén) y el arbitraje principal de la jaula lo encabezará Daniel Alvar.

Las entradas anticipadas se comercializarán en las boleterías del casino y en casinomagic.com.ar.

Las Guardianas K-Pop llegan a Neuquén

El domingo 11 de octubre, Casino Magic recibirá la presentación de "Guardianas K-Pop", una propuesta inspirada en el fenómeno global de la música coreana tras realizar funciones a sala llena en el Teatro Gran Rex y distintos escenarios latinoamericanos.

El espectáculo cuenta con una puesta en escena que reúne a 12 artistas, despliegue de pantallas LED, show de luces, efectos especiales y una contienda musical en vivo entre las Guardianas y los Rivales K-Pop. El predio contará además con merchandising oficial exclusivo del tour.

Los pases anticipados para la función se pueden adquirir en las instalaciones del casino y mediante el sistema entradauno.com.