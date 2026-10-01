Astroturismo: la experiencia de conocer Neuquén y disfrutar de sus cielos

Es una propuesta original que ya se encuentra disponible en la provincia. Combina divulgación científica, cultura y turismo sustentable.

Desde una salida bajo la luna llena hasta una noche de observación de estrellas, el astroturismo propone mirar hacia arriba para descubrir un universo que siempre estuvo allí. En Neuquén, la guía de turismo Estela Calfio encontró en esa inmensidad una manera de combinar naturaleza, divulgación científica y experiencias turísticas. Al frente de Lan Kuyen, desarrolla propuestas en distintos puntos de la provincia y apuesta por grupos reducidos y experiencias sustentables.

El vínculo de Estela con el turismo comenzó mucho antes de imaginar que algún día trabajaría con telescopios, constelaciones y fenómenos astronómicos. En tercer año de la secundaria, una conversación con su hermana despertó una vocación que marcaría su vida profesional.

“Me comentó lo que hacía un guía de turismo y en ese momento dije: esto es lo que quiero hacer como profesional”, recuerda.

Las posibilidades económicas condicionaron su camino, pero no fueron un impedimento para avanzar. Comenzó sus estudios en Neuquén y, con una beca que la acompañó durante toda la carrera, logró formarse como guía y licenciada en Turismo. Se recibió de guía en 2012 y posteriormente obtuvo la licenciatura en 2017.

Astroturismo en el horizonte

Fue precisamente durante sus años de formación cuando apareció por primera vez el astroturismo en su horizonte. En 2012, a través de dos colegas que habían desarrollado un trabajo en el Parque Nacional El Leoncito, conoció esta actividad. La propuesta despertó su interés, aunque por entonces quedó en segundo plano mientras terminaba sus estudios y comenzaba su recorrido laboral.

Con el tiempo, la monotonía de algunos trabajos y la necesidad de encontrar un nuevo rumbo profesional la llevaron a recuperar aquella inquietud. En 2013 comenzó a investigar y capacitarse nuevamente en astronomía y astroturismo. Realizó cursos en el Instituto Latinoamericano de Astroturismo, el Planetario y otras instituciones, incluso de Chile.

Cuando mirar al cielo se convierte en una experiencia

Para Calfio, el astroturismo es mucho más que observar estrellas. Lo define como una actividad turística recreativa vinculada con la astronomía y la divulgación científica, pero abordada desde una mirada amena e interpretativa, que permita acercar a las personas a conceptos básicos sobre el universo y los planetas.

Esa mirada atraviesa cada una de sus propuestas. La luna llena en el Salto del Agrio, los tours astronómicos junto a emprendimientos de astrofotografía, las experiencias en Villa Traful o las actividades en áreas protegidas de la ciudad de Neuquén forman parte de un abanico que busca descubrir el cielo desde distintos paisajes.

También desarrolló propuestas que combinan el cielo con otros atractivos, como Dinos y Astros, junto con Proyecto Dino y comercializado a través de Caravel Viajes; flotadas con luna llena junto al prestador Quimey Sup; y experiencias que vinculan cañadones y observación astronómica. Los eclipses y otros fenómenos especiales también se convierten en oportunidades para generar nuevas propuestas.

Uno de los aspectos que más disfruta es la posibilidad de trabajar con diferentes escenarios. Para Estela, cada paisaje aporta una identidad particular a la experiencia: la vegetación, las características del lugar y los fenómenos que puedan observarse hacen que una noche de astroturismo nunca sea exactamente igual a otra.

La propuesta también tiene una dimensión vinculada al desarrollo turístico local. Al tratarse de actividades nocturnas, el astroturismo puede contribuir a diversificar la oferta y generar motivos para que los visitantes prolonguen su estadía.

Calfio trabaja con colegas y actores locales en distintos destinos y proyecta nuevas experiencias, entre ellas un circuito en Junín de los Andes y propuestas en San Martín de los Andes. También destaca la posibilidad de articular con prestadores y comunidades de cada lugar para generar productos turísticos que excedan la visita de un día.

En ese sentido, próximamente desarrollará “Senderos y las estrellas”, una experiencia pensada para realizarse en un campo de tulipanes. La propuesta vuelve a poner en escena una de las características que definen su trabajo: combinar el cielo con la identidad y los atractivos particulares de cada territorio.

El cielo también se cuida

Después de la pandemia, Calfio observa un mayor interés por las actividades vinculadas con la naturaleza y el entorno. El astroturismo aparece allí como una alternativa al aire libre, apta para distintas edades y que invita a alejarse de la contaminación lumínica para recuperar algo tan sencillo como mirar hacia arriba.

La sustentabilidad ocupa un lugar central en su propuesta. Por eso sus grupos son reducidos. Considera que determinados ambientes son frágiles y que una actividad que busca perdurar en el tiempo debe evitar el impacto de las propuestas masivas.

Para Calfio, cuidar los espacios naturales donde se desarrollan las experiencias forma parte de la responsabilidad profesional. La premisa es que quienes visiten un lugar puedan volver a hacerlo en el futuro sin que la actividad turística haya deteriorado ese escenario.

Una historia escrita entre estrellas y culturas

Otra de las particularidades de Lan Kuyen está en la manera de interpretar el cielo. Además de los conocimientos astronómicos y la divulgación científica, Calfio incorpora relatos y miradas culturales para enriquecer la experiencia.

La mitología griega y la cosmovisión mapuche forman parte de sus interpretaciones. El objetivo es recuperar las distintas maneras en que las culturas observaron, explicaron y dieron significado al cielo a lo largo del tiempo.

“Quiero que el visitante se lleve una experiencia significativa”, explica. Busca que, después de una actividad, cuando esa persona vuelva a mirar el cielo o se encuentre con algún fenómeno astronómico, pueda reconocer aquello que aprendió durante la experiencia.

En ese camino, también aparecen pequeños detalles que para Estela tienen un enorme valor: los atardeceres, sus colores y la posibilidad de observar el cinturón de Venus cuando las condiciones lo permiten. Son momentos cotidianos que, bajo su mirada, pueden transformarse en una experiencia de descubrimiento.

Un proyecto de vida

Lan Kuyen comenzó a tomar forma como proyecto hacia fines de 2023, a partir de propuestas vinculadas con la luna llena y la luna nueva. Luego llegó el proceso de capacitación y habilitación como prestadora turística, que obtuvo a comienzos de este año por parte del área de Turismo.

Hoy, el emprendimiento se convirtió en su proyecto de vida. Después de desvincularse en 2024 de su anterior trabajo en relación de dependencia, Calfio apuesta de lleno a su emprendimiento y a su actividad como guía freelance, mientras continúa capacitándose y diseñando nuevas experiencias.

En el emprendimiento también participa su marido y compañero, quien se ocupa de los instrumentos, el telescopio, el armado y el acompañamiento logístico. Estela, en tanto, concentra su trabajo en las charlas y la interpretación del cielo.

Así, entre telescopios, paisajes neuquinos, relatos ancestrales y noches despejadas, Estela Calfio encontró una manera de ejercer su profesión que combina conocimiento y emoción. Una invitación a detenerse por un momento, dejar de mirar las pantallas y volver los ojos hacia arriba para descubrir que, muchas veces, una experiencia turística también puede comenzar simplemente mirando las estrellas

Más información y contacto: en redes sociales, lankuyen.astroturismo; teléfono móvil 299 5377788