Dramático: la Gendarmería neuquina hizo un gran despliegue por un posible caso de trata de personas

Tras un llamado al 145 y la sospecha de que la víctima era oriunda de esta provincia, la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos montó un destacado procedimiento.

La mujer que viajaba desde Neuquén y se desconocía su situación, pudo reencontrarse con su mamá.

Una denuncia que se recibió en la línea 145 en la provincia de Neuquén disparó una alerta en relación a una mujer y una posible situación de riesgo. El número se utilizado para hechos de trata y explotación de personas.

Por las características del incidente, se le dio intervención a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Complejos “Neuquén” que, en forma inicial, hizo un análisis de la comunicación y empezó a llamar a otras unidades del país para realizar un seguimiento.

De acuerdo a lo informado por la fuerza de seguridad nacional, la tarea investigativa se empezó a desarrollar cerca de la medianoche de este último lunes.

Debido a que no se desconocían los datos de la persona que se encontraba en riesgo, se consultaron sus redes sociales y se obtuvo información precisa de dónde podría encontrarse.

Gentileza Gendarmería

Los gendarmes neuquinos se encargaron de ponerse en contacto con sus pares del Escuadrón “Santa Catalina”, en Córdoba, y se montó un operativo en la terminal de micros de la ciudad de Río Cuarto.

El procedimiento fue positivo porque los efectivos de Gendarmería lograron ubicar a la presunta víctima, una mujer mayor de edad, y enseguida le dieron contención. “En el lugar, los gendarmes brindaron contención y acompañamiento a la mujer mayor de edad, quien manifestó que se encontraba viajando desde Neuquén hacia Santiago del Estero”, resaltaron desde Gendarmería sobre la asistencia que recibió la mujer en la madrugada de este martes.

Emotivo reencuentro con su mamá

En tanto, el Ministerio Público Fiscal de la justicia federal siguió de cerca las distintas actuaciones y confirmó que la mujer se encontraba en buenas condiciones de salud.

Al respecto, apuntaron que “fue resguardada en la Unidad de Gendarmería Nacional hasta que se presentará la madre. A las 11:30 de hoy, la ciudadana se reunió con sus familiares y los uniformados labraron las actuaciones”.

Personal de Gendarmería allanó tres domicilios por trata de personas.

Durante este mes, en un contundente fallo, la Cámara Federal de Casación Penal descartó los planteos de la defensa de un matrimonio de gitanos que vivieron en Neuquén y fueron condenados por el delito de trata de personas tras obligar a una adolescente de otra familia a casarse con uno de sus hijos. El hecho se remonta a 2022 y generó una gran conmoción en la región y el país.

Ratificaron condena a gitanos por trata

Los camaristas ratificaron las condenas a diez años de prisión para un matrimonio y su hijo que captaron, trasladaron y explotaron a una adolescente entre sus 13 y sus 16 años. Además, la forzaron a casarse con el joven, que por entonces tenía 20 años y la víctima 7 menos. En la resolución, el juez Daniel Petrone rechazó la impugnación que presentaron los tres condenados y consideró que la pertenencia de los involucrados a la comunidad gitana y la invocación de sus usos y costumbres “no constituyen fundamento válido para sustraerse de la responsabilidad penal”.

En mayo de este año, el Tribunal Oral Federal de San Juan pudo probar que la víctima de 13 años fue captada mediante el pago de un "precio dotal" de 825 mil pesos. Tras el matrimonio, la víctima fue sometida a explotación laboral, doméstica y a graves abusos físicos.