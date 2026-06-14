Doble operativo por trata de personas en Neuquén: ocho presuntas víctimas, dos detenidos y mucho dinero en efectivo

Como resultado de los procedimientos, identificaron a ocho presuntas víctimas. Además, secuestraron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y un vehículo.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina realizaron dos allanamientos en la ciudad de Neuquén , en el marco de una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación sexual .

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Neuquén , a cargo del Dr. Gustavo Villanueva , en el marco de una causa impulsada por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Neuquén, a cargo de la Dra. Ángela Pagano Mata, con intervención de los auxiliares fiscales Dr. Gabriel Mercado y Dr. Rodrigo Quintero.

Los operativos se llevaron a cabo de manera simultánea en dos inmuebles de la capital neuquina y contaron con la participación de personal de la Fuerza, agentes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas y del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito (CAVD) de Neuquén.

trata de personas

En uno de los domicilios allanados fueron identificadas ocho personas consideradas presuntas víctimas del delito investigado. Durante la requisa se secuestraron: un teléfono celular, una agenda, artículos de interés para la causa y dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.

En el segundo inmueble se decomisaron cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, una camioneta, entre otros elementos de interés para la causa.

Por disposición judicial, dos personas quedaron supeditadas a la causa en carácter de investigadas por los delitos de trata de personas y explotación sexual.

El valor total de los elementos secuestrados asciende a más de 53 millones de pesos.

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Un antecedente reciente: trata de personas en El Huecú

La curiosa trama de la causa por presunta trata de personas en la localidad de El Huecú, que terminó con un contundente fallo a favor de los acusados por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, tiene detalles únicos y, a la vez, muy polémicos.

La defensa del matrimonio de comerciantes bajo sospecha fue asumida por el abogado roquense Marcelo Hertzriken Velasco, quien se encargó de elaborar la apelación y desnudar varias maniobras que solo buscaban perjudicar a sus clientes.

Una de las curiosidades de la causa tiene relación con el impulsor original de la denuncia contra los vecinos de El Huecú: Gustavo Vera. El defensor hizo hincapié en este punto, recordó que el hombre era funcionario nacional en Buenos Aires y que desde aquel lejano punto geográfico dio entidad a la versión de un testigo anónimo. Justamente, la fiscalía federal de Zapala, en un primer momento, desestimó esta sospecha.

Rescatan a tres mujeres víctimas de trata laboral en San Martín de Los Andes La causa por trata laboral en San Martín de los Andes se abrió en 2016 y se cerró en 2019, con la realización del juicio oral. Federico Soto

La sorpresa para el matrimonio de El Huecú y su representante legal vino después, con el procesamiento a cargo del juzgado federal de Zapala. “Hay varias aserciones falsas en el procesamiento y un comportamiento desleal incluso de un colega querellante, que propicia un allanamiento durante la negociación de un acuerdo que él mismo propone”, se quejó Hertzriken Velasco.

Asimismo, la defensa cuestionó que no solo se procesó a sus dos clientes sino que existió la intención de decomisar los vehículos que utilizan para trabajar y trasladarse desde ese aislado punto de la provincia de Neuquén.