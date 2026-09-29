¿Sigue la lluvia en Neuquén? Así estará el tiempo durante la semana

El reporte de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas anticipa días cambiantes en la capital provincial y el Alto Valle.

La primavera transcurre con su habitual dinamismo en el norte patagónico y obliga a los vecinos a estar atentos al pronóstico del tiempo antes de salir de casa.

Luego del inicio de semana con tiempo estable y cielo parcialmente nublado, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) actualizó sus proyecciones para los próximos días, anticipando jornadas variadas con alternancia de nubes, marcado viento y variaciones térmicas en el Alto Valle.

Para el alivio de quienes deben movilizarse por la ciudad y las rutas aledañas, el pronóstico extendido de la AIC no contempla tormentas severas ni precipitaciones continuadas en Neuquén capital. No obstante, sí se registrarán períodos de inestabilidad bien focalizados.

El cuadro de inestabilidad sobre la capital neuquina comenzará a sentirse hacia la jornada del miércoles 30 de septiembre. Durante ese día se prevé un aumento paulatino de la nubosidad y condiciones inestables de manera intermitente, aunque sin acumulación significativa de agua. Un comportamiento similar volverá a presentarse hacia el viernes 2 de octubre, cuando la inestabilidad reaparezca en el arranque del día antes del ingreso de un frente ventoso.

El cielo gris y la falta de sol fueron una constante que aún continúa en varias zonas.

De este modo, más que precipitaciones persistentes, los neuquinos encontrarán días con nubosidad variable, momentos de inestabilidad ligera y pasajes de cielo cubierto que no llegarán a alterar abruptamente la rutina urbana.

Cuánto bajará la temperatura en el Alto Valle

En lo que respecta a los valores térmicos, los registros se mantendrán amables durante las tardes, registrando moderadas oscilaciones propias de la estación. Para este martes 29 de septiembre se prevé una máxima de 19 °C con una mínima que descenderá a los 3 °C en horas nocturnas.

El miércoles 30 el mercurio alcanzará los 18 °C por la tarde, sintiéndose un ambiente fresco durante la noche con apenas 1 °C. Hacia el jueves 1 de octubre, las marcas se acomodarán cerca de los 19 °C por la mañana, subiendo levemente la mínima nocturna a los 8 °C bajo un cielo mayormente cubierto.

El repunte térmico más notorio de la semana llegará el viernes 2 de octubre, cuando la máxima trepará hasta los 24 °C en horas de la tarde. Sin embargo, ese ascenso irá de la mano con el fenómeno más destacado de la semana en la región: la llegada del viento.

Se esperan ráfagas intensas para el fin de semana

Según el pronóstico, se registrará un incremento paulatino en la velocidad del viento. Si bien entre martes y jueves las ráfagas oscilarán entre los 34 km/h y 48 km/h, la situación cambiará hacia la noche del viernes.

De acuerdo con los datos técnicos de la AIC, durante la noche del viernes 2 de octubre se espera que el viento del oeste sople con sostenida intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 73 km/h en la zona urbana y la meseta.

El escenario ventoso se mantendrá durante el sábado 3 de octubre. A lo largo de toda esa jornada se anticipan vientos constantes por encima de los 45 km/h, con ráfagas que se situarán de manera persistente entre los 59 km/h y los 61 km/h. Este panorama derivará en una clara baja térmica hacia la noche del sábado, cuando el termómetro caerá hasta los 0 °C con cielo completamente despejado.