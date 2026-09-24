Las Coloradas bajo agua, sin agua y sin luz: "Hace 15 años que no tenemos una crecida tan importante"

La situación les acarreó problemas con el suminstro de agua potable, que se sumaron al corte de energía eléctrica que afectó a la zona en la jornada previa.

La alerta roja por lluvias y viento en la provincia de Neuquén afectó a las localidades cordilleranas y precordilleranas. En la localidad de Las Coloradas la crecida del río Catan Lil complicó la situación de los pobladores en las últimas 48 horas.

El intendente de Las Coloradas, Lucrecio Varela , indicó que el fenómeno es atípico, aunque padecieron acontecimientos similares en las últimas décadas.

Recordó que este tipo de lluvias intensas no se dan desde hace más de una década. “Creo que hace unos 15 años hemos tenido otra lluvia muy importante. Ojalá no lleguemos a ese extremo. En 1975 quedó el pueblo prácticamente aislado porque el rio se llevó el puente”, señaló Varela al canal TN.

Dijo que, debido a las precipitaciones de las últimas horas, la localidad estaba pasada por agua. ”Hace años que no se repetía este fenómeno. Si bien lo hemos padecido históricamente, hace años que no ocurría algo tan potenciado”, evocó el jefe comunal en el canal nacional.

Problemas con los servicios de agua potable y luz

El intendente describió a la localidad como ganadera que seguramente se habrá visto afectada en las áreas rurales también, dado que esta crecida se da justo en la época de pariciones de chivos y corderos. “Creo que hay mortandad de animales campo adentro”, estimó.

“Estamos en una zona geográfica entre Zapala, Aluminé y Junín de los Andes, con una población de 2 mil habitantes, y nos rodea el río Catan Lil. Estamos en precordillera, es una zona ganadera y tenemos seis comunidades de pueblos originarios”, aclaró.

Indicó que no se registraron mayores consecuencias dado que no cuentan con poblaciones ribereñas.

Varela puntualizó que este fenómenos acarreó otro problema que afecta a los habitantes de Las Coloradas. "El tema que tenemos es el del agua potable, por la turbidez tan alta. Si bien tenemos una planta de tratamiento, nos está superando ampliamente la capacidad de operación y de aplicación de productos". Agregó que estuvieron racionando el agua, pero que, a su vez, ayer se le sumo un corte de luz de unas 8 horas por el viento que afectó hasta San Martín de los Andes.

"El corte de luz provoca un montón de problemas, los sistemas eléctricos dejan de funcionar". Además, añadió: "Hemos largado hoy la última reserva y esperemos que a última hora baje la turbidez y que podamos recuperar una cisterna para poder racionar el uso de agua".