Robó en el depósito de un supermercado del oeste y lo atraparon in fraganti

Un hombre de 34 años saltó el paredón del local comercial, golpeó al guardia de seguridad y le provocó un hematoma en uno de sus ojos.

Un hombre de 34 años fue detenido luego de cometer un robo en el depósito de un supermercado ubicado en el oeste de Neuquén. El sospechoso saltó el paredón del área de almacenamiento, entró al sector de carnicería y sustrajo varios elementos. También protagonizó una pelea con el guardia de seguridad y lo golpeó en la cara , provocándole un hematoma en uno de sus ojos.

El hecho se registró ayer martes por la noche, cuando un agente de monitoreo observó a un masculino saliendo del depósito, tras escalar el paredón del supermercado. El domo que captó la imagen está ubicado en inmediaciones de las calles Violeta Parra y Villaguay de barrio Unión de Mayo.

La situación fue alertada rápidamente a través de la frecuencia policial. Los efectivos de la Comisaría N°21 acudieron al lugar y lograron interceptar al sospechoso, que fue trasladado a la dependencia policial.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre habría ingresado al sector de carnicería y sustraído distintos elementos. Además, durante el ilícito, el joven habría agredido a un empleado de seguridad privada, lo que derivó en un enfrentamiento físico. El sospechoso habría golpeado al hombre en la cara, quien sufrió un hematoma en uno de sus ojos.

El hombre ingresó al sector de carnicería y sustrajo varios elementos.

El sospechoso golpeó al guardia de seguridad en la cara

Los investigadores establecieron que, durante el intento de escape por una escalera, el sospechoso habría entregado los elementos robados a otra persona que lo esperaba en un vehículo, oficiando de “campana”. Luego, el automóvil se retiró del lugar.

El hombre quedó detenido a disposición de la Fiscalía interviniente y se iniciaron las actuaciones correspondientes por el delito de robo, mientras continúa la investigación para determinar la totalidad de los elementos robados y la identificación de las otras personas que participaron en el ilícito.

En cuestión de segundos rompió de un piedrazo la vidriera de una heladería: robó dinero y mercadería

En medio de una semana marcada por la inseguridad, la ciudad de Centenario fue escenario de otro insólito robo en una heladería este martes 22 de septiembre. La secuencia sucedió en las últimas horas y quedó registrada por las cámaras de seguridad.

En cuestión de segundos, el delincuente levantó la reja del local y con un piedrazo rompió la vidriera e ingresó para hacerse con un importante botín. Los dueños del lugar denunciaron la situación ante la Comisaría 52°.

El robo ocurrió durante la madrugada del lunes 21 de septiembre sobre calle Honduras, a pocos metros de Ecuador. Según se observa en las imágenes, el hombre llegó hasta el frente del comercio, levantó una de las rejas y luego tomó una piedra con la que rompió uno de los vidrios para poder ingresar.

Una vez dentro de la heladería, el delincuente permaneció algunos minutos y revisó distintos sectores del comercio. Finalmente, salió con varios elementos y escapó del lugar.

Cuál fue el botín con el que huyó el delincuente

Los propietarios constataron horas después los daños y el faltante de distintos elementos. Según detallaron, el delincuente logró llevarse alrededor de 20 mil pesos en efectivo, un microondas y mercadería que se encontraba dentro del comercio.

El hecho generó especial indignación entre los dueños debido a que se trata de un emprendimiento que comenzó a funcionar hace apenas cinco meses. Luego de descubrir el robo, decidieron difundir las imágenes captadas por las cámaras de seguridad para visibilizar lo ocurrido y tratar de obtener información sobre el autor.

Denuncia e investigación

Tras detectar lo sucedido, los damnificados realizaron la correspondiente denuncia en la Comisaría N°52 de Centenario, por lo que se inició una investigación para intentar identificar al responsable.

Uno de los elementos que podría resultar clave para avanzar con las averiguaciones son las cámaras de seguridad ubicadas en el sector de calles Honduras y Ecuador.

La principal hipótesis es que, luego de abandonar la heladería con los elementos sustraídos, se dirigió hacia la zona del barrio Los Pioneros.