Intentó robar un celular en plena calle y lo asesinaron de una puñalada: demoraron a seis sospechosos

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, pero murió debido a la gravedad de la herida. Hay varios demorados y un vehículo secuestrado.

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Cutral Co y detuvieron a un sospechoso cuando intentaba salir de la ciudad. (Foto: gentileza Cutral Co al Instante)

Un hombre murió este miércoles por la mañana en Cutral Co luego de recibir una herida de arma blanca durante una pelea. La víctima fue identificada, en principio, como Maximiliano Tarifeño, de 27 años, aunque la investigación todavía se encuentra en sus primeras horas y la Fiscalía trabaja para determinar con precisión cómo ocurrió el homicidio y quién fue el responsable.

El episodio se registró durante la mañana en el barrio Brentana y, según las primeras informaciones, habría comenzado con una pelea en la que participaron varias personas. La principal hipotesis que maneja la Policía es que el crimen se produjo en medio de un intento de robo.

"La víctima, aparentemente, intercepta a un sujeto que iba acompañado de otras personas con miras de ir a trabajar, donde trata de sustraer el celular. Se produce una gresca donde el victimario, ya identificado y demorado, saca un cuchillo del domicilio y realiza la herida mortal", informó el comisario Dante Catalan en Noticias 7.

Según informaron, tras conocerse el fallecimiento, personal policial y de Criminalística desplegó un importante operativo en la zona. Una de las áreas donde se realizaron pericias fue la esquina donde ocurrió el hecho aunque los investigadores trabajan sobre un perímetro más amplio para reconstruir los movimientos de las personas involucradas.

Durante las primeras horas también fueron consignadas al menos dos viviendas ubicadas en el mismo sector, en una de las cuales lograron secuestrar el arma que, presuntamente, se habría utilizado en el hecho. Los procedimientos se realizaron a partir de los primeros testimonios y de los elementos que los investigadores comenzaron a reunir para establecer dónde se produjo la agresión.

Desde la Fiscalía confirmaron el homicidio y señalaron que las tareas investigativas recién se encuentran en desarrollo. En el lugar trabajaron efectivos de la División Investigaciones y especialistas de Criminalística, mientras se avanza con la recolección de pruebas y testimonios.

Sebastián Fariña Petersen

Detuvieron a un sospechoso cuando salía de la ciudad

Con el avance de las primeras diligencias, la Policía logró demorar a seis hombres que podrían tener algún tipo de vinculación con el crimen, incluido el hombre que acompañaba a la víctima. Entre ellos se encontraría quien es señalado como el principal sospechoso de haber cometido la agresión.

De acuerdo con la información conocida durante la jornada, uno de los hombres, de 32 años, fue detenido cuando se desplazaba desde Plaza Huincul y se presume que intentaba abandonar la zona. Tras ser interceptado, fue trasladado a una comisaría mientras los investigadores avanzaban para determinar su participación en el homicidio.

Además, durante el procedimiento se secuestró un vehículo que podría estar relacionado con la investigación.

Claudio Espinoza

Una pelea y una investigación que recién comienza

Las primeras versiones indican que el enfrentamiento habría involucrado a integrantes de un grupo de albañiles que se encuentran trabajando en una obra pública provincial en Cutral Co. Algunos de ellos serían oriundos de otras provincias.

Esta información forma parte de las primeras líneas investigativas y deberá ser corroborada por la Fiscalía a partir de los testimonios y las pericias que se realicen durante las próximas horas.

La hipótesis que manejan los investigadores es que una pelea terminó con la agresión con un arma blanca contra Tarifeño. La víctima quedó gravemente herida y murió en el lugar.

Ahora la Fiscalía deberá reconstruir qué ocurrió antes, durante y después del ataque, establecer quiénes participaron de la pelea y determinar la responsabilidad penal de cada uno de los hombres demorados.

La detención del principal sospechoso podría acelerar el avance de la causa. Según se indicó, la Fiscalía trabaja en la recolección de los elementos necesarios para avanzar con la formulación de cargos correspondiente.