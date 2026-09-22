Asistencia legal jurídico gratuito para trabajadores: cómo acceder en Neuquén

La Secretaría de Trabajo de Neuquén y el Colegio de Abogados acordaron brindar asistencia legal sin costo a trabajadores que necesiten avanzar con un reclamo laboral en la instancia administrativa.

La demanda de trabajadores que buscan asesoramiento por conflictos laborales creció en los últimos meses y, ante esta situación, la Secretaría de Trabajo de Neuquén reforzó el acompañamiento jurídico gratuito para quienes necesitan avanzar con un reclamo y no cuentan con un abogado que los represente.

El secretario de Trabajo de la provincia, Pablo Castillo, explicó en LU5 que el organismo recibe diariamente consultas de trabajadores por distintas situaciones vinculadas con su empleo. Entre ellas aparecen reclamos por salarios adeudados, pedidos de inspección, problemas en las relaciones laborales y otras situaciones que requieren una intervención administrativa.

Según detalló, actualmente la dependencia recibe una demanda de entre 20 y 25 trabajadores por día en promedio, una cantidad que generó la necesidad de sumar profesionales que puedan acompañar específicamente a los trabajadores durante las instancias de conciliación.

Cómo funciona el acompañamiento

El trabajador puede acercarse inicialmente a la Secretaría de Trabajo para plantear su situación. A partir de allí, los equipos del organismo analizan el reclamo y pueden iniciar distintas acciones, como el envío de un telegrama laboral, un reclamo formal, un pedido de inspección o el acompañamiento ante un empleador para intentar resolver el conflicto.

Si esa primera intervención no permite solucionar el problema, se puede avanzar hacia una instancia de audiencias, en la que participan el trabajador y la empresa. Es justamente en ese momento donde se incorpora el nuevo patrocinio jurídico gratuito.

Castillo explicó que hasta ahora existía una dificultad porque el profesional de la Secretaría que llevaba adelante la audiencia debía intervenir en el procedimiento administrativo, mientras que en muchos casos la empresa ya llegaba acompañada por su propio abogado. Con el nuevo esquema, el trabajador también podrá contar con un profesional que defienda sus intereses.

De esta manera, la Secretaría de Trabajo podrá concentrarse en su función de llevar adelante la audiencia y buscar una conciliación entre las partes, sin asumir al mismo tiempo la representación jurídica del trabajador.

¿Hay que demostrar que no se puede pagar un abogado?

Uno de los puntos centrales del acuerdo es que no será necesario acreditar una determinada situación económica para acceder al patrocinio gratuito en estos reclamos laborales.

El servicio estará disponible para cualquier trabajador que necesite asesoramiento y representación en una instancia administrativa laboral.

El acompañamiento será completamente gratuito: no tendrá costo para el trabajador ni implicará un pago por parte del organismo o del Colegio de Abogados. "El patrocinio lo van a tener gratuitamente. Es abierto a todo trabajador que necesite ese asesoramiento", explicó Castillo.

¿Hasta dónde llega el patrocinio?

El acompañamiento jurídico estará destinado a la instancia administrativa laboral, particularmente durante las audiencias entre trabajadores y empleadores. En algunos casos, el conflicto puede resolverse en una sola audiencia, mientras que en otros pueden ser necesarias tres o cuatro reuniones hasta alcanzar un acuerdo entre las partes.

La intervención de los abogados estará enfocada en asesorar al trabajador y acompañarlo durante ese proceso, mientras que la Secretaría de Trabajo continuará cumpliendo su función como ámbito de conciliación.

El acuerdo surgió a partir del trabajo conjunto entre la Secretaría de Trabajo y el Colegio de Abogados, encabezado por su presidente, Marcelo Iñiguez. Castillo destacó que el vínculo con los profesionales resulta especialmente importante ante los cambios introducidos por la reforma laboral y las modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo.

Dónde consultar y cómo sacar turno

Los trabajadores que necesiten asesoramiento pueden acercarse personalmente a la sede de la Secretaría de Trabajo, ubicada en Buenos Aires 333 de Neuquén capital. La atención comienza a las 7 de la mañana y se extiende hasta las 14:30.

Para ser atendido de manera presencial es necesario obtener un número, debido a la demanda existente. También se puede solicitar un turno a través del turnero electrónico del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén.

La primera atención permite conocer el problema y ordenar el reclamo. Si posteriormente es necesario avanzar hacia una audiencia y contar con representación jurídica, desde la propia Secretaría se realizará la vinculación con el Colegio de Abogados para asignar el profesional que acompañará al trabajador.

El servicio está destinado exclusivamente a conflictos laborales, tanto para trabajadores registrados como no registrados. No comprende asuntos particulares ajenos al ámbito laboral, como sucesiones o reclamos de alimentos.