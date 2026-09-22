Acusan a una pareja por usurpar un terreno municipal destinado a una plaza, en Rincón de los Sauces
La Fiscalía indicó que desarrollaron "de manera oculta y progresiva sus instalaciones sin dar aviso". El lugar fue desalojado por la Policía.
Una pareja usurpó durante varios días un terreno municipal que estaba destinado a espacio verde, en la ciudad de Rincón de los Sauces. En una audiencia realizada este martes, el Ministerio Público Fiscal (MPF) les formuló cargos.
La acusación la hicieron hoy las asistentes letradas Yesica Barbich y Cintia Moya, durante una audiencia realizada al mediodía en esa localidad, que fue dirigida por una jueza de garantías de forma remota.
Las representantes del MPF atribuyeron a la pareja, identificados como D.A.S el varón y C.V la mujer-, que hasta el lunes ocuparon de forma clandestina el inmueble ubicado en Belgrano y Rawson, identificado como lote oficial 7, sección XXVII. De este modo, impidieron el uso y goce del espacio público.
La ocupación "la ejecutaron de manera oculta a la autoridad competente (municipalidad)", indicaron. "La pareja durante todo ese lapso temporal desarrolló de manera oculta y progresiva sus instalaciones sin dar aviso, sin solicitar autorización y sin iniciar gestión alguna que permitiera a la autoridad de aplicación tomar conocimiento y oponerse a su proceder", agregaron.
Asimismo, destacaron que el terreno es una tierra fiscal provincial que mediante ordenanza 2102/2019, el Concejo Deliberante reservó como espacio verde, prohibiéndose su cesión y ocupación por particulares.
Para consumar el despojo las personas imputadas "levantaron en el predio una construcción precaria de madera, nylon y chapa, con un cerramiento perimetral con palos de madera un horno de ladrillos barro y un baño químico, instalándose allí junto a su grupo familiar".
Esto se mantuvo hasta este lunes, cuando por pedido del MPF y con autorización de una juez de garantías, se procedió al desalojo con personal de la Policía provincial.
El delito atribuido a la pareja fue usurpación en calidad de coautores.
La jueza de garantías que intervino en la audiencia, Carina Álvarez, avaló la formulación de cargos.
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