Acusan a una pareja por usurpar un terreno municipal destinado a una plaza, en Rincón de los Sauces

La Fiscalía indicó que desarrollaron "de manera oculta y progresiva sus instalaciones sin dar aviso". El lugar fue desalojado por la Policía.

Una pareja usurpó durante varios días un terreno municipal que estaba destinado a espacio verde, en la ciudad de Rincón de los Sauces . En una audiencia realizada este martes, el Ministerio Público Fiscal (MPF) les formuló cargos.

La acusación la hicieron hoy las asistentes letradas Yesica Barbich y Cintia Moya, durante una audiencia realizada al mediodía en esa localidad, que fue dirigida por una jueza de garantías de forma remota.

Las representantes del MPF atribuyeron a la pareja, identificados como D.A.S el varón y C.V la mujer-, que hasta el lunes ocuparon de forma clandestina el inmueble ubicado en Belgrano y Rawson, identificado como lote oficial 7, sección XXVII. De este modo, impidieron el uso y goce del espacio público.

La ocupación "la ejecutaron de manera oculta a la autoridad competente (municipalidad)", indicaron. "La pareja durante todo ese lapso temporal desarrolló de manera oculta y progresiva sus instalaciones sin dar aviso, sin solicitar autorización y sin iniciar gestión alguna que permitiera a la autoridad de aplicación tomar conocimiento y oponerse a su proceder", agregaron.

Municipalidad de Rincón de los Sauces

Asimismo, destacaron que el terreno es una tierra fiscal provincial que mediante ordenanza 2102/2019, el Concejo Deliberante reservó como espacio verde, prohibiéndose su cesión y ocupación por particulares.

Para consumar el despojo las personas imputadas "levantaron en el predio una construcción precaria de madera, nylon y chapa, con un cerramiento perimetral con palos de madera un horno de ladrillos barro y un baño químico, instalándose allí junto a su grupo familiar".

Esto se mantuvo hasta este lunes, cuando por pedido del MPF y con autorización de una juez de garantías, se procedió al desalojo con personal de la Policía provincial.

El delito atribuido a la pareja fue usurpación en calidad de coautores.

La jueza de garantías que intervino en la audiencia, Carina Álvarez, avaló la formulación de cargos.