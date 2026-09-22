Alerta por varios días de mal tiempo en Neuquén: hasta cuándo habrá viento, lluvias y nieve

Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, advirtió que se mantendrá la inestabilidad con viento, bajas temperaturas, lluvias y algunas nevadas.

El temporal que durante el fin de semana dejó árboles caídos , voladuras de chapas , incendios y distintos operativos de emergencia no terminó. Según anticipó Carlos Cruz , director provincial de Defensa Civil , Neuquén tendrá por delante varios días de inestabilidad , con viento en buena parte del territorio, bajas temperaturas , lluvias y algunas precipitaciones de nieve que podrían extenderse desde hoy hasta el viernes.

“Vamos a tener condiciones de inestabilidad en la provincia, lluvias, algunas nevadas que van a permanecer inclusive hasta el día viernes, a partir del martes al viernes de esta semana”, explicó Cruz durante una entrevista radial, en la que realizó además un balance de las situaciones que debieron atender los organismos de emergencia durante el fin de semana.

El funcionario señaló que el viento seguirá siendo uno de los principales condicionantes, con ráfagas que podrían mantenerse durante toda la semana. En particular, indicó que se esperan vientos patagónicos de entre 50 y 60 kilómetros por hora de manera prácticamente permanente, además de momentos de bajas temperaturas y precipitaciones.

La combinación de estos factores obliga a mantener las precauciones, especialmente para quienes tengan previsto trasladarse hacia el interior de la provincia o cruzar hacia Chile. Cruz recordó que continúa vigente la obligatoriedad de portar cadenas en todo el territorio provincial y remarcó que en el vecino país también se esperan jornadas con nieve, lluvia y viento.

“Hay que estar muy atento a la gente que viaje al interior o que quiera cruzar a Chile”, sostuvo. En ese sentido, recomendó consultar antes de salir los canales oficiales de Vialidad para conocer el estado de transitabilidad de las rutas y los informes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y del Servicio Meteorológico Nacional respecto de las condiciones climáticas.

Desde Defensa Civil también se actualiza un mapa interactivo con el estado de situación de distintos sectores de la provincia, que se modifica de acuerdo con los eventos y operativos que se van produciendo. Cruz indicó que también se puede consultar la información oficial difundida por la Policía de Neuquén y la Secretaría de Emergencias.

Tormentas, viento, Zonda y nevadas: las alertas del SMN para este jueves.

El panorama previsto para los próximos días llega después de un fin de semana particularmente complejo para los equipos de respuesta. Cruz detalló que el fuerte viento provocó afectaciones en distintos puntos de la provincia. En San Martín de los Andes hubo una importante caída de árboles y cartelería, aunque no se registraron personas heridas. En localidades cercanas a la Confluencia, como Senillosa, se produjeron también caídas de árboles y voladuras de chapas, mientras que hubo trabajos vinculados con daños en techos.

Vista Alegre, Centenario y distintos sectores de la capital neuquina también requirieron la intervención de personal municipal y de Defensa Civil debido a las condiciones meteorológicas.

Pero además de los daños materiales, durante el fin de semana hubo distintos operativos de rescate. Uno de ellos se desplegó sobre la Ruta Provincial 13, en el sector de El Atravesado, donde una familia había quedado varada al intentar atravesar un tramo que se encontraba intransitable.

En ese caso intervinieron efectivos de la Policía, personal de Vialidad y de la secretaría de Emergencias. El operativo permitió llegar hasta el lugar, rescatar el vehículo de menores dimensiones en el que se movilizaba la familia y poner a sus integrantes a salvo.

El otro operativo que demandó una respuesta de emergencia tuvo como escenario el lago de Villa El Chocón y terminó con seis personas rescatadas luego de que salieran a navegar pese a las advertencias por el fuerte viento.

Cruz confirmó que las personas se encontraban pescando y que habían ingresado al lago por un sector que, según la información aportada por Prefectura, no estaba autorizado. Las condiciones meteorológicas hicieron que la situación se complicara y fue necesario montar un operativo conjunto entre Prefectura y la Secretaría de Emergencias.

Las seis personas fueron finalmente rescatadas con vida, aunque presentaban cuadros de hipotermia. La embarcación sufrió daños y terminó hundida en el lago.

Alerta de viento

Según explicó, las alertas por viento habían sido comunicadas desde la semana anterior a los organismos locales, provinciales y nacionales para que fueran replicadas. También Prefectura había advertido sobre las condiciones para la navegación.

El director de Defensa Civil señaló que las ráfagas alcanzaron los 87 kilómetros por hora en los valles cercanos a Neuquén y alrededores, mientras que en la zona cordillerana superaron ampliamente los 100 kilómetros por hora.

La recuperación de la embarcación que quedó hundida en El Chocón deberá esperar a que mejoren las condiciones. Cruz explicó que, una vez que disminuya el viento, se deberá coordinar un operativo entre distintos organismos para intentar retirarla y evitar que el movimiento de la embarcación o de sus partes genere nuevas complicaciones.

“Viento que va a estar permanente, viento patagónico de 50 a 60 km/h básicamente toda la semana”, explicó el funcionario, al señalar que por ese motivo todavía no es momento de avanzar con el operativo para recuperar la lancha.

Otro de los episodios registrados durante el fin de semana ocurrió en Plottier, donde un incendio de pastizales de importantes dimensiones se desató en un sector cercano a China Muerta. De acuerdo con Cruz, el fuerte viento contribuyó a la propagación del fuego, aunque el incendio pudo ser contenido hacia el final de la jornada.

La situación meteorológica también generó preocupación por los jóvenes que durante los últimos días habían instalado carpas para los festejos vinculados con el Día de la Primavera. Muchos padres y tutores decidieron trasladarse hasta los lugares donde se encontraban sus hijos para retirarlos ante el empeoramiento de las condiciones.

Desde la Secretaría de Emergencias se había desalentado cualquier actividad al aire libre debido a las fuertes ráfagas. Cruz explicó que una carpa puede ser desplazada por el viento, pero advirtió que existen otros riesgos asociados, como la caída de árboles o de objetos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

A esto se suma el descenso de las temperaturas. El funcionario explicó que, en caso de permanecer expuestas durante varias horas, las personas pueden sufrir hipotermia, especialmente si además se combinan viento y lluvias.

Durante el fin de semana, de todos modos, los operativos preventivos vinculados con los festejos se desarrollaron con normalidad. Se realizaron controles de alcoholemia y recorridos en corredores hacia Villa El Chocón, Lago Mari Menuco e Isla 132, además de distintas asistencias ante consultas de jóvenes y padres.

Los controles continuarán durante los próximos días. Cruz confirmó que la Secretaría de Emergencias, en coordinación con la Policía de Neuquén, mantendrá recorridos y controles esporádicos en distintos puntos estratégicos.

El llamado de Defensa Civil ahora está puesto especialmente en quienes deban circular por las rutas durante los próximos días. La combinación de viento, lluvia, nieve y bajas temperaturas puede modificar rápidamente las condiciones de transitabilidad, particularmente en los sectores cordilleranos.

Por eso, antes de emprender un viaje, Cruz insistió en consultar la información oficial y verificar el estado de las rutas. En caso de dirigirse hacia Chile, además, recordó que las condiciones meteorológicas serán similares a las que se esperan en Neuquén y que la portación de cadenas continúa siendo obligatoria.

“Tomarnos máximos recaudos”, pidió el funcionario, al remarcar que los pronósticos y las condiciones pueden actualizarse durante la semana.